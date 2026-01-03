Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 18:41

В 2025 году 83 российских велогонщика получили нейтральный статус

Спортсмен паралимпийской сборной России по велоспорту Иван Парфелюк Спортсмен паралимпийской сборной России по велоспорту Иван Парфелюк Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Международный союз велосипедистов (UCI) предоставил нейтральный статус 83 российским спортсменам и 11 специалистам в 2025 году, сообщает ТАСС. В декабре 2025 года этот статус получили три новых спортсмена: 19-летняя Алена Богданова, 33-летняя паралимпийская чемпионка по велотреку Ольга Петроченко и призер международных шоссейных соревнований паралимпиец Иван Парфелюк.

Решение о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом было принято UCI еще в мае 2023 года. Согласно правилам, они могут участвовать в мероприятиях мирового календаря, включая чемпионаты мира и этапы Кубка мира, без какой-либо национальной символики и упоминаний о своих странах.

До этого двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов говорил, что избирательный допуск отдельных российских спортсменов на ОИ представляет собой лишь подачку и одновременно инструмент для создания раскола. По его мнению, подобная избирательность не имеет под собой никакого логического обоснования.

велогонки
спорт
спортсмены
соревнования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД Словакии набросились на США из-за атаки на Каракас
Обстановка около президентского дворца в Каракасе попала на видео
Трамп опубликовал фото Мадуро на борту корабля США
Названа возможная дата заседания Совбеза ООН по Венесуэле
Невестка певицы Валерии встретила Новый год в обертке из-под подарка
Страшная авария унесла жизни мужчины и ребенка под Челябинском
КПРФ высказала свое отношение к ударам США по Венесуэле
На Украине принудительно эвакуируют 3 тыс. детей
Два россиянина погибли после рокового разворота на машине
Под Петербургом задержали утопившего людей капитана без прав
У Долиной отменился крупный концерт
Два маленьких мальчика попали в смертельную ловушку на замерзшей реке
Дмитриев рассказал, чем богата Венесуэла
Лисий бум в Подмосковье привел к печальным последствиям для местных зайцев
Еще одного фигуранта в деле экс-замначальника управления МО арестовали
В 2025 году 83 российских велогонщика получили нейтральный статус
«Мы позволим»: Трамп распорядился нефтью из Венесуэлы после захвата Мадуро
Кержаков раскрыл, что его разочаровало в 2025 году
Россия призвала США освободить Мадуро
Полиция нашла тела мужчины и двух женщин, отравившихся наркотиками
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.