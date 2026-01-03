В 2025 году 83 российских велогонщика получили нейтральный статус

Международный союз велосипедистов (UCI) предоставил нейтральный статус 83 российским спортсменам и 11 специалистам в 2025 году, сообщает ТАСС. В декабре 2025 года этот статус получили три новых спортсмена: 19-летняя Алена Богданова, 33-летняя паралимпийская чемпионка по велотреку Ольга Петроченко и призер международных шоссейных соревнований паралимпиец Иван Парфелюк.

Решение о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом было принято UCI еще в мае 2023 года. Согласно правилам, они могут участвовать в мероприятиях мирового календаря, включая чемпионаты мира и этапы Кубка мира, без какой-либо национальной символики и упоминаний о своих странах.

До этого двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов говорил, что избирательный допуск отдельных российских спортсменов на ОИ представляет собой лишь подачку и одновременно инструмент для создания раскола. По его мнению, подобная избирательность не имеет под собой никакого логического обоснования.