ВС РФ сорвали «жирный куш», пленение взвода: новости СВО к утру 11 марта

Российские войска в Запорожской области взяли в плен взвод ВСУ под руководством колумбийского наемника, комбинированный удар ВС РФ в районе Белицкого поразил технику и группу пехоты противника. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 10 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Колумбийский наемник сдал взвод ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области в плен сдался взвод украинских военнослужащих, которым руководил наемник из Колумбии. Российские штурмовики одновременно атаковали три опорных пункта противника, после чего более 20 бойцов ВСУ сложили оружие.

В ходе успешных действий российских подразделений в Запорожской области в плен попал колумбийский наемник Хосе Луис Почеко Наварра. Как выяснилось, под удар российских штурмовиков попали три вражеские позиции, расположенные таким образом, что образовывали собой букву L.

Морпех рассказал о деталях охоты на «жирный куш» в зоне СВО

Российские военнослужащие нанесли комбинированный удар по силам ВСУ в районе населенного пункта Белицкое в ДНР, рассказал оператор БПЛА с позывным Кабина из 55-й дивизии морской пехоты (группировка «Центр»). В результате точной работы были уничтожены не только боевая машина, но и крупная группа украинской пехоты.

По словам бойца, сначала разведка обнаружила движение техники противника. Беспилотник взял цель на сопровождение, после чего она остановилась у лесополосы и подала сигнал. По его словам, координаты целей были незамедлительно переданы командованию. Огневое поражение наносилось артиллерией.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

При атаке дронов ВСУ в Запорожской области погибли два человека

В Пологовском округе Запорожской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины погибли двое мирных жителей, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Под удар попали гражданский автомобиль и мотоцикл. По его информации, из-за непрекращающихся налетов и реальной угрозы для жизни выезд на места происшествий специалистов для проведения следственных действий пока невозможен.

Он также попросил земляков быть внимательнее и осторожнее. Помимо ударов по наземным целям, фиксируется пролет не менее полусотни дронов противника на юг и юго-восток региона.

Украинский полк под своим брендом «втюхивает» кофе, мед и джем

Украинские военные из 422-го отдельного полка беспилотных систем «Люфтваффе» превратили свое подразделение в коммерческий бренд. Как выяснили СМИ, они практически не публикуют кадры боевой работы, зато активно рекламируют продукцию с нацистской символикой.

Среди товаров: кофе, джемы, мед, одежда и даже кухонные фартуки. Цены на ассортимент варьируются. В фирменной упаковке с названием подразделения можно приобрести цельнозерновой и молотый кофе: 500 граммов за 500 гривен (около 900 рублей), килограмм — за 800 гривен (примерно 1,4 тыс. рублей). Также в ассортименте мед, медовые пасты, джемы и конфитюры в банках с символикой «Люфтваффе» по цене 150–180 гривен (271–326 рублей).

Названо число погибших при ударе ВСУ по Брянску

В результате ракетного удара ВСУ по Брянску погибли шесть человек, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, еще 37 человек получили травмы.

Губернатор также рассказал, что все пострадавшие сейчас находятся в больнице. Богомаз лично выезжал на место происшествия.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз (в центре) слушает доклад начальника Главного управления МЧС России по Брянской области Дмитрия Енина о ходе проведения мероприятий по локализации последствий и эвакуации граждан Фото: РИА Новости

В МИД РФ раскрыли итоги «праздничных» обстрелов ВСУ

За прошедшие праздничные выходные в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали более 70 жителей российских регионов, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Жертвами атак Киева стали девять человек, среди которых оказался один ребенок.

Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в Белгородской области, Донецкой Народной Республике и Запорожской области. По мнению дипломата, Киев намеренно организовал «праздничное обострение».

