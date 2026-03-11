Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 09:07

В Тыве возбудили уголовное дело после ДТП с машинами и лошадью

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Тыве возбудили уголовное дело после крупного ДТП с двумя автомобилями и лошадью, сообщил региональное управление ГУ МВД РФ в своем Telegram-канале. Там отметили, что аварию спровоцировал неорганизованный выпас скота в темное время суток.

Следственной частью СУ МВД по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жертвами ДТП с участием двух автомобилей и лошади стали три человека. Еще шесть человек, включая троих детей, доставлены в больницу. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Elysion совершил наезд на лошадь, после чего произошло столкновение с автомашиной Toyota Corolla Fielder.

До этого пресс-служба УМВД России по Приморскому краю сообщила, что пьяный мужчина без водительских прав насмерть сбил пожилого пешехода во Владивостоке. При этом виновник аварии неоднократно нарушал ПДД. По факту случившегося начата проверка.

Кроме того, на трассе в Амурской области при столкновении четырех легковых автомобилей пострадали восемь человек. Инцидент случился на путепроводе в Белогорске. Участниками аварии стали автомобили Honda CRV, УАЗ, Toyota Vitz и Toyota Corolla Spacio.

