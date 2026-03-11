«Основной удар позади»: ЦБ об инфляции в 2026 году

Январский скачок цен на 1,62% был ожидаемым и связан с особенностью повышения НДС — бизнес перенес индексацию не на конец 2025-го, а на начало 2026 года, заявил в эксклюзивном интервью NEWS.ru начальник главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов. По его словам, резкий рост остался позади, и уже во второй половине января динамика начала затихать.

Особенность этого года в том, что компании не стали поднимать цены заранее в конце прошлого года, а пересчитали их разом в начале января 2026-го. Из-за этого за один месяц цены подскочили на 1,62%. Однако самый резкий скачок цен уже остался позади, — сказал Марданов.

По его словам, полный эффект от повышения налогов можно будет оценить по итогам первого полугодия. При этом регулятор сохраняет прогноз по годовой инфляции на уровне 4,5–5,5% в 2026 году с выходом на целевые 4% во второй половине года, отметил представитель ЦБ.

Ранее сообщалось, что с 17 по 24 февраля 2026 года инфляция в России составила 0,19%. Неделей ранее, с 10 по 16 февраля, показатель равнялся 0,12%. С начала февраля цены на потребительские товары в России увеличились на 0,51%. По расчетам с использованием среднесуточных данных за 2025 и 2026 год на 24 февраля, инфляция в годовом выражении составила 5,79%.