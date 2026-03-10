Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 17:21

В ЦБ раскрыли детали нового прогноза по ключевой ставке

Представитель ЦБ по ЦФО Марданов: к 2027 году ставка может вернуться к 8–9%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, но процесс будет постепенным, заявил в интервью NEWS.ru начальник главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов. По его словам, средняя ставка в 2026 году составит 13,5–14,5%, а к 2027-му она может вернуться в диапазон 8–9% годовых.

Четыре года высокой инфляции не прошли бесследно, и теперь нам требуется время, чтобы убедить граждан в том, что низкий рост цен — это всерьез и надолго. Для более активного смягчения политики пока есть серьезные ограничения, — сказал Марданов.

Представитель ЦБ пояснил, что решение о снижении ставки до 15,5%, принятое в феврале, стало возможным благодаря развитию ситуации по базовому сценарию. Однако быстрого смягчения ждать не стоит из-за сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий (13,1% в феврале) и дефицита кадров. Слишком дешевые кредиты могут спровоцировать новый виток роста цен, а не развитие производства, пояснил Марданов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш призвал продолжить плавное снижение ключевой ставки в России в 2027 году. По его словам, сейчас главная задача — дать экономике время адаптироваться к уже созданным жестким условиям, так как эффект от денежно-кредитной политики имеет накопительный характер.

Банк России
ЦБ РФ
ключевая ставка
инфляция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как пострадала Африка из-за войны на Ближнем Востоке
Путин поздравил российских спортсменок с золотом на Паралимпиаде
Нейросеть рассказала, что могло случиться с Усольцевыми
В ООН сделали громкое заявление об атаке США и Израиля на Иран
Связь с Эпштейном, подозрение в убийстве: поиски Усольцевых 10 марта
Военкомы мобилизовали сотрудника пиццерии прямо на рабочем месте
Адвокат раскрыл, как рак Лерчек повлияет на суд над ней
Дмитриев заметил необычную деталь в поведении фон дер Ляйен
Волонтеры раскрыли, кто занимается поиском пропавших в Звенигороде детей
Глыба льда превратила в груду металла BMW за 20 млн рублей
Нетаньяху сделал громкое заявление о статусе Израиля после атаки на Иран
Военэксперт ответил, чем грозит ВСУ помощь Зеленского в борьбе с Ираном
Второе золото Паралимпиады для РФ: что известно о незрячей лыжнице Багиян
Доктор Мясников раскрыл неожиданный способ сделать картофель полезнее
Появилась новая информация о клинике «смерти» Хайдарова
В Австралии появился дата-центр на основе мозговых клеток
Спецназовец объяснил, могут ли Усольцевых найти весной
Жена Алибасова-младшего ответила на его обвинения в наркозависимости
Названа предполагаемая кандидатура на смену Москальковой
Ревнивец забросал камнями окна отказавшей девушки
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.