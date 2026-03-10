В ЦБ раскрыли детали нового прогноза по ключевой ставке Представитель ЦБ по ЦФО Марданов: к 2027 году ставка может вернуться к 8–9%

Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, но процесс будет постепенным, заявил в интервью NEWS.ru начальник главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов. По его словам, средняя ставка в 2026 году составит 13,5–14,5%, а к 2027-му она может вернуться в диапазон 8–9% годовых.

Четыре года высокой инфляции не прошли бесследно, и теперь нам требуется время, чтобы убедить граждан в том, что низкий рост цен — это всерьез и надолго. Для более активного смягчения политики пока есть серьезные ограничения, — сказал Марданов.

Представитель ЦБ пояснил, что решение о снижении ставки до 15,5%, принятое в феврале, стало возможным благодаря развитию ситуации по базовому сценарию. Однако быстрого смягчения ждать не стоит из-за сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий (13,1% в феврале) и дефицита кадров. Слишком дешевые кредиты могут спровоцировать новый виток роста цен, а не развитие производства, пояснил Марданов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш призвал продолжить плавное снижение ключевой ставки в России в 2027 году. По его словам, сейчас главная задача — дать экономике время адаптироваться к уже созданным жестким условиям, так как эффект от денежно-кредитной политики имеет накопительный характер.