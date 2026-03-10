Легендарные советские композиторы сыграли вместе «Песню про зайцев» Композитор Пахмутова сыграла на юбилейном вечере Зацепина в Большом театре

Народный артист России Александр Зацепин, которому 10 марта исполнилось 100 лет, и народная артистка СССР Александра Пахмутова на юбилейном вечере в Большом театре вместе исполнили знаменитую «Песню про зайцев» из кинофильма «Бриллиантовая рука», сообщает РИА Новости. Зрители встретили композиторов бурными аплодисментами.

За одним роялем две легенды: Александр Зацепин — 100 (лет. — NEWS.ru) и Александра Пахмутова — 96 (лет. — NEWS.ru), — сказал ведущий мероприятия Андрей Малахов.

Вместе с композиторами за рояль также сел известный пианист Иван Бессонов. Он побеждал на международном конкурсе молодых музыкантов «Евровидение-2018».

Мероприятие под названием «Век Зацепина» приурочили к 100-летнему юбилею Зацепина. За долгую творческую жизнь композитор написал более 300 музыкальных произведений. Его композиции звучат более чем в 100 фильмах, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.

Ранее председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева заявила, что музыкальные произведения Зацепина хорошо знакомы нескольким поколениям слушателей и не теряют своей значимости в наши дни. Она также обратила внимание на то, что, несмотря на преклонный возраст, композитор сохраняет удивительную любовь к жизни.