09 февраля 2026 в 12:27

Лавров сравнил работу МИД с песней Пахмутовой о тревожной молодости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
«Песня о тревожной молодости» Александры Пахмутовой на стихи Льва Ошанина отражает суть работы МИД России, заявил в интервью TV BRICS глава ведомства Сергей Лавров. Он отметил, что текст композиции передает приоритеты ведомства.

В чем главное содержание нашей работы? Есть такая песня, которая, правда, является гимном Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, но она вполне подходит и для нашего министерства, как и для любого другого ведомства нашей страны: «Забота у нас простая, забота наша такая: жила бы страна родная, и нету других забот», — сказал Лавров.

Ранее министр иностранных дел заявил, что страны Запада придумали так называемый «теневой флот» и начали задерживать корабли с применением военной силы в борьбе за уходящее доминирование. По его словам, такие действия — грубейшее нарушение Конвенции ООН по морскому праву.

Также глава МИД РФ выразил мнение, что западные страны развязали глобальную войну против России. По его словам, они лихорадочно пытаются наказывать партнеров Москвы. Одной из ключевых задач внешнеполитического ведомства министр назвал обеспечение максимально благоприятных внешних условий для внутреннего развития государства.

