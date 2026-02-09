Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 10:12

Лавров обвинил Запад в развязывании глобальной войны против России

Лавров: Запад развязал против России глобальную войну

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Западные страны развязали глобальную войну против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS. По его словам, они лихорадочно пытаются наказывать партнеров Москвы. Одной из ключевых задач внешнеполитического ведомства министр назвал обеспечение максимально благоприятных внешних условий для внутреннего развития государства.

В условиях развязанной против нас глобальной войны, лихорадочных попыток Запада «наказывать» всех наших партнеров, требуя, чтобы они прекратили с нами торговать и сотрудничать в военно-технической сфере, делать нашу работу и обеспечивать максимально благоприятные условия для внутреннего развития существенно труднее, — подчеркнул он.

Ранее Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на Европу. По словам главы внешнеполитического ведомства, Москве это ни к чему.

Также министр заявил, что Запад использует Украину в качестве инструмента для нанесения ущерба России. Лавров добавил, что недружественные страны стремятся сохранить власть в Киеве, чтобы иметь возможность «кусать» РФ. Глава МИД уточнил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности и безопасности.

