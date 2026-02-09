Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 08:47

Лавров решительно опроверг главный миф Европы о России

Лавров: Россия не собирается нападать на Европу

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия не собирается нападать на Европу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ. По его словам, Москве это ни к чему.

Мы на Украине ведем специальную военную операцию. Ни на какую Европу не собираемся нападать. Нам это совершенно ни к чему, — отметил он.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые иностранные военные подразделения на территории Украины рассматриваются как законные цели для ударов Вооруженных сил России. Она подчеркнула, что так называемые многонациональные силы, включая их британскую составляющую, не являются исключением из этого правила.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил новый дипломатический шанс для завершения конфликта с Россией. Соответствующее заявление прозвучало после серии международных консультаций.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Зеленский настаивает на встрече с лидером России Владимиром Путиным для введения в заблуждение украинцев. По его словам, целесообразности в такой встрече нет.

Сергей Лавров
Европа
Россия
СВО
