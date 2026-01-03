Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
03 января 2026 в 23:47

Зеленский заявил о новом шансе на урегулирование украинского конфликта

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Киев получил новый дипломатический шанс для завершения конфликта, сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. Заявление прозвучало после серии международных консультаций.

Глава государства провел встречу с представителями «коалиции желающих», где стороны обсудили план дальнейших действий. Уже 5 января состоятся переговоры начальников генштабов, а 6 января в Париже должен состояться саммит на высшем уровне.

По словам Зеленского, в течение дня украинская команда также провела три панельных дискуссии с делегатами из 18 стран и международных институтов. Ключевыми темами стали гарантии безопасности, послевоенное восстановление и базовые условия для установления прочного мира. Все существующие проекты документов были детально рассмотрены. Ожидается, что следующим шагом станет результативная встреча с представителями США.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что годы правления президента Украины, который пытается возродить нацизм, останутся в истории страны как мрачная страница. По его мнению, действия украинского руководства отличаются бесчеловечностью.

Владимир Зеленский
Европа
переговоры
Украина
