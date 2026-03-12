Армения отказалась от новой гумпомощи России для переселенцев из Карабаха Захарова: Армения не согласовала передачу гумпомощи РФ переселенцам из Карабаха

Армения не дала согласия на поставку очередной партии гуманитарной помощи из России для вынужденных переселенцев из Карабаха, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что не планировала комментировать эту тему публично, но решила прояснить ситуацию из-за появившихся вопросов, передает корреспондент NEWS.ru.

Буквально сегодня, мы обратили внимание, появились некие сообщения относительно того, что официальный Ереван отказал российской стороне в ее инициативе по предоставлению гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Карабаха, — сказала Захарова.

Спикер МИД РФ напомнила, что Россия никогда не оставляла жителей этого региона без поддержки и одной из первых направила гумпомощь. Однако, по ее словам, в Ереване и тогда были не слишком рады содействию с российской стороны.

Она обратила внимание, что ранее по официальным каналам уже звучала позиция «спасибо, не нужно». Теперь последовал новый отказ — от продолжения поддержки карабахцев по линии АНО «Русская гуманитарная миссия», «Евразия» и Россотрудничества. Захарова подчеркнула, что основания, на которых Ереван не согласовал поставку очередной партии, вызывают больше вопросов, чем ответов.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий предупредил, что желание Армении заменить Россию в управлении железными дорогами может привести к негативным последствиям для ее граждан. Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу также назвал решение Еревана непроработанным. По его словам, уже выстроенная система может в одночасье сломаться.