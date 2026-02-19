Зимняя Олимпиада — 2026
В Госдуме высказались о желании Армении заменить Россию в управлении ж/д

Депутат Водолацкий: замена РФ в управлении ж/д только навредит жителям Армении

Виктор Водолацкий Виктор Водолацкий Фото: Анастасия Петрова/РИА Новости
Желание Армении заменить Россию в управлении железными дорогами республики может привести к негативным последствиям для ее граждан, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его мнению, премьер-министр Армении Никол Пашинян предпринимает действия, которые подрывают экономическую устойчивость своей страны.

Причина [возможного отказа Армении от российских ж/д услуг], наверное, в одном: Пашинян очень сильно не любит свой народ. Российская сторона выполняет все свои обязательства — это рабочие места, зарплата, перевозка грузов. Никаких нареканий ни от одного грузоотправителя в сторону железной дороги нет. Передача ее любому другому — это, во-первых, необходимость найти деньги, чтобы вернуть средства, которые вложила Россия. Во-вторых, у нас уже сложилась система логистики со многими структурами, отправляющими грузы по этой дороге, и она тоже разрушится. И люди, которые там работают, получат более низкую зарплату и в принципе потеряют рабочие места, — высказался Водолацкий.

Он подчеркнул, что вступление Армении в Евразийский экономический союз и другие экономические объединения привело к значительному улучшению уровня жизни населения страны, в том числе благодаря увеличению товарооборота с Россией. В связи с этим, по мнению депутата, вероятно, Пашиняну не по душе достойная зарплата сотрудников железной дороги.

Все действия, которые сегодня предпринимает Пашинян, направлены на разрушение суверенитета своей страны и стабильной экономической и социальной ситуации, которая была в Армении. Естественно, он решил взяться и за железную дорогу. Никаких действий мы предпринимать не будем. У нас международный договор, и все обязательства выполняются в полном объеме. Идти на поводу у Пашиняна не то что не имеет смысла, а даже не стоит и рассматривать, — заключил Водолацкий.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что намерение армянских властей заменить Россию в управлении железными дорогами республики является непродуманным решением. По его словам, существующая система после этого может быстро сломаться.

