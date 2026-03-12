Названо оружие, которое может защитить Россию от ударов ВСУ вглубь страны Военэксперт Кнутов: дроны с системой на АФАР защитят от ударов ВСУ вглубь России

Дроны с системой на основе активной фазированной антенной решетки (АФАР) могут защитить Россию от ударов Вооруженных сил Украины вглубь страны, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, такие беспилотники способны с большой высоты отслеживать крылатые ракеты и другие БПЛА.

Ключевую роль [в защите России от ударов ВСУ] будут играть именно беспилотники с РЛС на основе АФАР. Использовать их можно было бы как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. То есть два-три таких дрона барражируют, например, сутки в прямой линии, и они фактически обеспечивают контроль с большой высоты. Тем самым они наблюдают за крылатыми ракетами и беспилотниками самолетного типа, находясь высоко, примерно на расстоянии 150–200 км от старой границы России с Украиной, — поделился Кнутов.

Он подчеркнул, что беспилотники с радиолокационными станциями предоставят командному пункту ПВО данные, которые позволят перехватывать дроны и крылатые ракеты еще на подлете. По словам военного эксперта, в этом могут помочь истребители-перехватчики, вертолеты или зенитно-ракетные комплексы.

Идеально было бы использовать радиолокационные станции на АФАР с аналогово-цифровым преобразователем. Они видят практически все, что движется. Может быть, стоит посотрудничать с Китаем в вопросах приобретения таких станций параллельно с разработкой своих. Это острейшая необходимость, учитывая, что количество беспилотников самолетного типа на Украине будет только увеличиваться, как и количество крылатых ракет, — резюмировал Кнутов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО за сутки сбили 447 беспилотников и шесть реактивных снарядов HIMARS. Также, по информации ведомства, были уничтожены три управляемые авиабомбы.