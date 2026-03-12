Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 18:26

Самолет Гросси приземлился в Москве

Глава МАГАТЭ Гросси прибыл в Москву

Рафаэль Гросси Рафаэль Гросси Фото: Atomic Energy Organisation Of Ir/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Москву, передает РИА Новости. Самолет, на котором он предположительно отправился в Россию, приземлился в столичном аэропорту «Внуково».

Отмечается, что борт вылетел из Вены, где располагается штаб-квартира МАГАТЭ. Известно, что на 13 марта состоятся межведомственные консультации, со стороны России в них примут участие представители МИД, Минобороны, Росгвардии, Ростехнадзора.

Ранее в городе Пакш прошли переговоры с участием Рафаэля Гросси, главы МИД Венгрии Петера Сийярто и главы Росатома Алексея Лихачева. Встреча была посвящена обсуждению сотрудничества в атомной сфере.

До этого Гросси заявил, что ООН практически не участвует в разрешении большинства мировых конфликтов и должна вернуть себе эту ключевую роль. Кандидат на пост генсека организации отметил, что это касается кризисов от Судана до Украины. Гросси добавил, что организации необходимо поставить себя в более сильную позицию и вспомнить первоначальную миротворческую миссию.

МАГАТЭ
Россия
Рафаэль Гросси
Москва
