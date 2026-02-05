В Венгрии началась встреча с участием Гросси, Сийярто и Лихачева

В Венгрии началась встреча с участием Гросси, Сийярто и Лихачева

В городе Пакш стартовали переговоры с участием гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, главы МИД Венгрии Петера Сийярто и руководителя Росатома Алексея Лихачева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской госкорпорации. Встреча посвящена обсуждению сотрудничества в атомной сфере.

В городе Пакш (Венгрия) в преддверии торжественной церемонии заливки первого бетона энергоблока №5 АЭС «Пакш» (проект «Пакш-2») началась рабочая встреча генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, — говорится в сообщении.

«Пакш‑2» предполагает строительство в Венгрии двух новых энергоблоков ВВЭР‑1200 российской разработки. Работы ведутся Росатомом при частичном финансировании за счет кредита РФ.

В ноябре 2025 года посол России в Венгрии Евгений Станиславов заявил, что подготовительные работы на строительной площадке новой АЭС «Пакш-2» в республике почти завершены. Он прогнозировал, что возведение атомной станции перейдет в активную фазу в феврале 2026 года после заливки «первого бетона», после чего она будет официально считаться строящейся.