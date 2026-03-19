Команда Трампа посыпалась: силовики отворачиваются от «хозяина» из-за Ирана

Глава Национального антитеррористического центра США (NCTC) Джозеф Кент раскритиковал операцию против Ирана и объявил о своей отставке. По его словам, Исламская Республика не представляла угрозы для Штатов, а решение о начале войны с ней было принято под давлением Израиля. Американский лидер Дональд Трамп поспешил раскритиковать Кента, обвинив того в слабости. Почему сторонники республиканца все чаще выступают против его действий и могут ли другие чиновники поддержать демарш — в материале NEWS.ru.

Что сказал Кент об операции против Ирана

Кент стал первым высокопоставленным чиновником администрации Трампа, покинувшим пост из-за войны с Ираном. Он написал президенту письмо, в котором сообщил, что не может с чистой совестью поддерживать этот конфликт. По его мнению, действия Белого дома противоречат национальным интересам США.

«Высокопоставленные израильские чиновники и влиятельные представители американских СМИ развернули кампанию дезинформации, которая полностью подорвала вашу платформу „Америка прежде всего“ и сеяла настроения, чтобы спровоцировать войну с Ираном», — отметил он.

Позже стало известно, что в Белом доме не ожидали такого демарша Кента. Команда Трампа приняла решение нейтрализовать «противника» на политическом поле — в частности, советники главы государства начали открыто критиковать чиновника.

Директор национальной разведки Тулси Габбард, которой подчинялся Кент, публично поддержала Трампа. Она поспешила заявить, что решение о начале боевых действий на Ближнем Востоке было принято на основе имевшихся данных об угрозе.

Сам Трамп назвал Кента «слабым в вопросах безопасности». Он отметил, что Белый дом не нуждается в людях, не осознающих наличия угрозы со стороны Ирана.

«Я не был с ним хорошо знаком, однако он казался довольно приятным человеком. Но когда я прочитал его заявление, я понял: хорошо, что он ушел, потому что он сказал, что Иран не представлял угрозы», — отметил американский лидер.

За что в США критикуют Трампа

Отставка Кента произошла на фоне растущих разногласий среди сторонников Трампа по поводу войны с Ираном, которая продолжается третью неделю. Так, журналист Такер Карлсон после ракетного удара по школе для девочек в Минабе заявил, что Америка — не то государство, «за которое стоит воевать». Телеведущая Мегин Келли посчитала попытку президента США сменить власть в Тегеране ошибкой, о которой он потом пожалеет.

О том, что американская кампания была спровоцирована искусственно, заявляли и в России. По мнению сенатора Алексея Пушкова, Трамп в Иране повторяет опыт начала 2000-х, когда администрация Джорджа Буша — младшего использовала ложные аргументы, чтобы оправдать вторжение в Ирак.

Политолог-американист Геворг Мирзаян в беседе с NEWS.ru отметил, что между началом войны в Ираке и текущей ситуацией вокруг Ирана действительно можно провести несколько параллелей.

«Первое сходство — международная изоляция США, как и в случае с Ираком, где союзников поддержали лишь Великобритания и несколько мелких стран. Сейчас Вашингтон действует фактически в одиночку. За исключением Израиля, ни одна крупная европейская держава не присоединилась к американской кампании против Ирана. Второе сходство — просчет стратегических последствий. В Ираке США не до конца понимали, к чему приведет их интервенция для региональной безопасности и иракской государственности», — подчеркнул эксперт.

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин придерживается схожего мнения. По его словам, поддержка со стороны Израиля лишь добавляет очков сторонникам версии об усилиях израильского лобби по разжиганию конфликта с Ираном.

«Говорят, мол, Трамп реализует заказ израильского лобби, а не преследует интересы США. Как он будет выкручиваться — пока не понятно. И сравнения с Ираком напрашиваются в том смысле, что вместо демократии и мирного порядка Штаты принесли в регион хаос, варианты гражданской войны и кучу проблем с экономикой для местных. Кампания в Иране грозит примерно тем же», — сказал собеседник NEWS.ru.

Чем война с Ираном закончится для Трампа

Операция США и Израиля против Ирана подверглась критике не только со стороны американских чиновников — ею недовольно и население Штатов. Согласно опросу Reuters/Ipsos, только один из четырех жителей страны одобряет кампанию, почти половина респондентов выразила несогласие с этими действиями, еще треть — не определилась.

Мирзаян считает, что, как и в случае с иракским вторжением, нынешний кризис на Ближнем Востоке может напрямую повлиять на политические позиции инициаторов войны.

«Иракская война, пусть и с отсрочкой, стала политическим приговором для республиканской администрации Джорджа Буша — младшего. Нынешняя иранская кампания уже сейчас может стоить карьеры действующей республиканской администрации Дональда Трампа», — указал собеседник.

Отставка Кента стала ярким свидетельством раскола внутри команды Трампа, продолжил Мирзаян. Она показала, что все больше сторонников начинают дистанцироваться от текущего курса Вашингтона, осознавая его негативные последствия. Все это не может не привлекать внимания простых американцев.

«С точки зрения значительной части электората Трампа, президент должен был сосредоточиться на внутренних делах. Люди голосовали за него не для того, чтобы ввязываться в новые заморские авантюры, которые Америке не нужны и которые несут лишь дополнительные риски», — резюмировал политолог.

