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13 июня 2026 в 20:14

В США продолжаются инциденты со стрельбой после начала ЧМ-2026

В США зафиксировали новые сообщения о перестрелках во время ЧМ-2026

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сообщения о вооруженных нападениях и перестрелках продолжают приходить из штатов США, на территории которых поселились команды — участницы чемпионата мира 2026 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитической организации Gun Violence Archive. Отмечается, что последние известия о стрельбе приходили из штата Северная Каролина, где находятся базы норвежской, шотландской и немецкой сборных.

Вооруженные нападения также зафиксированы в штатах Флорида и Джорджия, где базируются четыре национальные команды, включая сборную Узбекистана. Случаи перестрелок произошли и в штатах Теннесси и Техас, где живут и тренируются в общей сложности шесть футбольных сборных. Несколько подобных эпизодов затронули Калифорнию, где базируются американские спортсмены и еще шесть национальных команд. Всего с 11 июня в США произошло более 100 случаев стрельбы, в результате которых скончался 31 человек и еще 85 получили ранения.

Ранее ФИФА попросила сборную Египта убрать звезды со своей футбольной формы перед началом первого матча на ЧМ-2026. Согласно правилам организации, этот символ на официальной экипировке разрешен только за победы на мировых первенствах.

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