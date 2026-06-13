Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 июня 2026 в 20:32

Мать и сын погибли при обрушении кровли частного дома

СКР: мать и сын погибли при обрушении кровли частного дома в Златоусте

Подписывайтесь на нас в MAX

Мать и ее 29-летний сын погибли при обрушении кровли частного жилого дома в городе Златоуст Челябинской области, сообщили в региональном СУ СК России. В результате инцидента еще один сын женщины был доставлен в больницу с травмами.

В ходе разбора завалов обнаружены тела 58-летней женщины и ее 29-летнего сына. Еще один — 19-летний мужчина — госпитализирован в медицинское учреждение с ушибами, травмами позвоночника и ноги, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ураган полностью снес дом в Забайкальском крае. Как уточняется в публикации, жители Петровска-Забайкальского уже получили официальное предупреждение. Их призвали оставаться дома и отключить электронику.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде жильцы дома на Гороховецкой улице пожаловались на разрушение дома из-за затопления. Нижегородцы отмечают, что вина лежит как на стихии, так и на коммунальных службах.

Также сообщалось, что в частном доме в селе Верхний Услон в Татарстане обнаружили тела мальчика и девочки, а также двух взрослых. Несовершеннолетним было 12 и 10 лет. По предварительной версии, все жильцы погибли от отравления угарным или бытовым газом.

Регионы
Златоуст
СУ СК
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
После ДТП в Одинцово возбуждено уголовное дело
Украинец признал вину в кибервымогательстве в США
Фермер случайно узнал, что мертв уже более 30 лет
Додик указал на принципиальную позицию России
На ЗАЭС восстановлено энергоснабжение по линии «Ферросплавная-1»
По пострадавшим в ДТП с маршруткой проведут телемедицинские консультации
Мать и сын погибли при обрушении кровли частного дома
В США продолжаются инциденты со стрельбой после начала ЧМ-2026
На Западе раскрыли, с кем Зеленский может встретиться на саммите G7
Трамп анонсировал подписание сделки между США и Ираном
Два ребенка и взрослый погибли из-за опрокидывания лодки на озере Линево
«Подарок» для ВСУ на День России, рыбы-шпионы штурмуют Китай: что дальше
Жара до +33, ночная духота, грозы и ливни: погода в Москве в начале августа
На плававшего в бассейне отеля туриста рухнул балкон девятого этажа
Штурмовик рассказал, какие вопросы задал Путину во время встречи
Ливни вызвали подтопление автодорог в российском регионе
Вооруженные люди похитили главу аппарата Минобороны одной страны
В Берлине собираются изменить смысл советских мемориалов
В Польше выкинули в мусор флаги Украины и Евросоюза
Москвичам сообщили плохую новость о погоде
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.