Мать и сын погибли при обрушении кровли частного дома СКР: мать и сын погибли при обрушении кровли частного дома в Златоусте

Мать и ее 29-летний сын погибли при обрушении кровли частного жилого дома в городе Златоуст Челябинской области, сообщили в региональном СУ СК России. В результате инцидента еще один сын женщины был доставлен в больницу с травмами.

В ходе разбора завалов обнаружены тела 58-летней женщины и ее 29-летнего сына. Еще один — 19-летний мужчина — госпитализирован в медицинское учреждение с ушибами, травмами позвоночника и ноги, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ураган полностью снес дом в Забайкальском крае. Как уточняется в публикации, жители Петровска-Забайкальского уже получили официальное предупреждение. Их призвали оставаться дома и отключить электронику.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде жильцы дома на Гороховецкой улице пожаловались на разрушение дома из-за затопления. Нижегородцы отмечают, что вина лежит как на стихии, так и на коммунальных службах.

Также сообщалось, что в частном доме в селе Верхний Услон в Татарстане обнаружили тела мальчика и девочки, а также двух взрослых. Несовершеннолетним было 12 и 10 лет. По предварительной версии, все жильцы погибли от отравления угарным или бытовым газом.