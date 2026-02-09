Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 01:10

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 февраля 2026 года

9 февраля — День гражданской авиации в России 9 февраля — День гражданской авиации в России Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

9 февраля — 40-й день года по григорианскому календарю. До нового, 2027 года — 325 дней. Узнаем, какие праздники приходятся на 9 февраля в разных странах, а также расскажем о памятных датах и важных событиях.

Какие праздники 9 февраля известны в России и в других странах

Этот день богат не только вполне обычными, но и достаточно экзотическими праздниками. Так, 9 февраля отмечают:

  • день трапезы в компании;
  • праздник «апростохорошо»;
  • день поклонения Балдан Лхамо — гневной ипостаси индийской богини Сарасвати;
  • день волейбола;
  • день бейгла с красной рыбой;
  • день новых сообщений;
  • день зимних видов спорта;
  • день отказа от платных телеканалов;
  • профессиональный праздник стоматологов;
  • день появления стриптиза;
  • день перенесения мощей Иоанна Златоуста;
  • день привыкания к здоровому образу жизни;
  • день вечернего чтения книг в ванне;
  • день зубной боли;
  • день шоколадных лакомств;
  • день поездки на работу на велосипеде.

9 февраля — день в истории 9 февраля — день в истории Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

9 февраля — День сотрудников гражданской авиации в России

Международный День гражданской авиации в мире приходится не на 9 февраля, а на 7 декабря — день учреждения Международной организации гражданской авиации. Такое решение одобрила ООН 34 года назад.

В России у специалистов гражданской авиации профессиональный праздник приходится на 9 февраля. Именно в этот день участники Совета труда и обороны 101 год назад приняли постановление, согласно которому в советской стране появилась новая отрасль народного хозяйства — гражданская авиация. В РФ эта дата законодательно была закреплена президентом 11 лет назад.

Другие важные даты, отмечаемые 9 февраля

На 9 февраля выпадает и множество других памятных дней:

1667 год — Россия и Польша подписали Андрусовское перемирие. По его условиям Левобережная Украина и город Киев перешли под власть Русского государства.

1710 год — указом Петра I все государственные и светские органы должны были использовать для ведения документооборота и публикаций европеизированные «цивильные» алфавит и шрифт.

Праздники 9 февраля Праздники 9 февраля Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

1788 год — начало Австро-турецкой войны (1788–1791).

1877 год — в Санкт-Петербурге первых гардемаринов приняла Николаевская морская академия.

1885 год — в Москве впервые появилась читальня, вход в которую был бесплатный.

1896 год — в Северной столице на катке Юсуповского сада впервые прошли всемирные соревнования по фигурному катанию на коньках.

1897 год — в Российской империи прошла единственная Всеобщая перепись населения.

1900 год — основан Кубок Дэвиса.

1904 год — подвиг матросов крейсера «Варяг» у Чемульпо в ходе Русско-японской войны.

1920 год — во Франции подписан международный трактат, по которому был закреплен статус архипелага Шпицберген.

1963 год — первый полет пассажирского самолета Boeing 727.

1964 год — на американском телевидении появилась ливерпульская четверка. В США The Beatles стали предметом мании для сотен тысяч поклонниц.

Кроме того, 9 февраля в разные годы родились следующие выдающиеся личности:

1773 год — 9-й президент Америки, занимавший пост всего 1 месяц, Уильям Генри Гаррисон.

1783 год — российский поэт Василий Жуковский.

1844 год — выдающийся русский юрист и политик Анатолий Кони.

1846 год — конструктор автомобиля Mercedes Вильгельм Майбах.

1874 год — выдающийся автор театральных постановок Всеволод Мейерхольд.

1887 год — легендарный командир времен Гражданской войны Василий Чапаев.

1920 год — выдающийся советский авиатор Григорий Речкалов.

1928 год — основатель тотального футбола голландец Ринус Михелс.

1943 год — американский комедийный актер Джо Пеши.

1945 год — американская модель и актриса Миа Фэрроу.

1959 год — советский актер Владимир Басов.

1979 год — фигуристка Ирина Слуцкая.

1990 год — российский футболист Федор Смолов.

Также в этот день покинули мир:

1649 год — английский король Карл I Стюарт.

1811 год — британский астроном, впервые рассчитавший расстояние от нашей планеты до Солнца, Невил Маскелайн.

1881 год — русский классик Федор Достоевский.

1943 год — члены антифашистской бригады «Молодая гвардия».

1977 год — советский конструктор самолетов Сергей Ильюшин.

1984 год — генсек ЦК КПСС Юрий Андропов.

1989 год — японский аниматор, создатель «Астробоя» Осаму Тэдзука.

2002 год — солист коллектива «Дискотека Авария» Олег Жуков.

Ранее мы рассказывали, как справиться со смертью любимого питомца.

авиация
Златоуст
карнавал
летчики
стоматологи
февраль
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа страна, победившая в командном турнире по фигурному катанию на ОИ
В промзоне под Петербургом начался мощный пожар
«Головорезы Зеленского»: журналиста шокировала украинская мобилизация
Аэропорт Калуги закрылся на неопределенный срок
При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России
Космонавт Федяев удивил коллег перед стартом миссии Crew-12
Панические атаки, роды в 53, слова об СВО: где сейчас Марина Федункив
«Глубоко ошиблись»: названы последствия недооценивания России для Запада
В Подмосковье человек получил травмы из-за резкой остановки лифта
Судейский произвол, инвалидность, роды в 40: как живет Ирина Слуцкая
Очевидцы сообщили, что в пригороде Курска прогремела серия мощных взрывов
Росавиация ввела в аэропорту Волгограда ограничения на полеты самолетов
Жители Днепропетровска перекрыли дорогу из-за отключения света
В Марокко четыре человека погибли из-за наводнения
В одном российском городе отменили обучение в школах из-за гололеда
Женщина и три ребенка стали жертвами пожара в ЛНР
«Потускневшие звезды»: Захарова раскрыла новую цель травли Прибалтики
В отношении погибшей Алии Галицкой возбудили уголовное дело о клевете
Роспотребнадзор начал проверку в пансионате после госпитализации 12 человек
Зеленский признал, что не сможет вернуть сбежавших украинцев
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.