Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 февраля 2026 года

9 февраля — День гражданской авиации в России

9 февраля — 40-й день года по григорианскому календарю. До нового, 2027 года — 325 дней. Узнаем, какие праздники приходятся на 9 февраля в разных странах, а также расскажем о памятных датах и важных событиях.

Какие праздники 9 февраля известны в России и в других странах

Этот день богат не только вполне обычными, но и достаточно экзотическими праздниками. Так, 9 февраля отмечают:

день трапезы в компании;

праздник «апростохорошо»;

день поклонения Балдан Лхамо — гневной ипостаси индийской богини Сарасвати;

день волейбола;

день бейгла с красной рыбой;

день новых сообщений;

день зимних видов спорта;

день отказа от платных телеканалов;

профессиональный праздник стоматологов;

день появления стриптиза;

день перенесения мощей Иоанна Златоуста;

день привыкания к здоровому образу жизни;

день вечернего чтения книг в ванне;

день зубной боли;

день шоколадных лакомств;

день поездки на работу на велосипеде.

9 февраля — День сотрудников гражданской авиации в России

Международный День гражданской авиации в мире приходится не на 9 февраля, а на 7 декабря — день учреждения Международной организации гражданской авиации. Такое решение одобрила ООН 34 года назад.

В России у специалистов гражданской авиации профессиональный праздник приходится на 9 февраля. Именно в этот день участники Совета труда и обороны 101 год назад приняли постановление, согласно которому в советской стране появилась новая отрасль народного хозяйства — гражданская авиация. В РФ эта дата законодательно была закреплена президентом 11 лет назад.

Другие важные даты, отмечаемые 9 февраля

На 9 февраля выпадает и множество других памятных дней:

1667 год — Россия и Польша подписали Андрусовское перемирие. По его условиям Левобережная Украина и город Киев перешли под власть Русского государства.

1710 год — указом Петра I все государственные и светские органы должны были использовать для ведения документооборота и публикаций европеизированные «цивильные» алфавит и шрифт.

1788 год — начало Австро-турецкой войны (1788–1791).

1877 год — в Санкт-Петербурге первых гардемаринов приняла Николаевская морская академия.

1885 год — в Москве впервые появилась читальня, вход в которую был бесплатный.

1896 год — в Северной столице на катке Юсуповского сада впервые прошли всемирные соревнования по фигурному катанию на коньках.

1897 год — в Российской империи прошла единственная Всеобщая перепись населения.

1900 год — основан Кубок Дэвиса.

1904 год — подвиг матросов крейсера «Варяг» у Чемульпо в ходе Русско-японской войны.

1920 год — во Франции подписан международный трактат, по которому был закреплен статус архипелага Шпицберген.

1963 год — первый полет пассажирского самолета Boeing 727.

1964 год — на американском телевидении появилась ливерпульская четверка. В США The Beatles стали предметом мании для сотен тысяч поклонниц.

Кроме того, 9 февраля в разные годы родились следующие выдающиеся личности:

1773 год — 9-й президент Америки, занимавший пост всего 1 месяц, Уильям Генри Гаррисон.

1783 год — российский поэт Василий Жуковский.

1844 год — выдающийся русский юрист и политик Анатолий Кони.

1846 год — конструктор автомобиля Mercedes Вильгельм Майбах.

1874 год — выдающийся автор театральных постановок Всеволод Мейерхольд.

1887 год — легендарный командир времен Гражданской войны Василий Чапаев.

1920 год — выдающийся советский авиатор Григорий Речкалов.

1928 год — основатель тотального футбола голландец Ринус Михелс.

1943 год — американский комедийный актер Джо Пеши.

1945 год — американская модель и актриса Миа Фэрроу.

1959 год — советский актер Владимир Басов.

1979 год — фигуристка Ирина Слуцкая.

1990 год — российский футболист Федор Смолов.

Также в этот день покинули мир:

1649 год — английский король Карл I Стюарт.

1811 год — британский астроном, впервые рассчитавший расстояние от нашей планеты до Солнца, Невил Маскелайн.

1881 год — русский классик Федор Достоевский.

1943 год — члены антифашистской бригады «Молодая гвардия».

1977 год — советский конструктор самолетов Сергей Ильюшин.

1984 год — генсек ЦК КПСС Юрий Андропов.

1989 год — японский аниматор, создатель «Астробоя» Осаму Тэдзука.

2002 год — солист коллектива «Дискотека Авария» Олег Жуков.

