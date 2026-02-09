Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 февраля 2026 года

9 февраля — 40-й день года по григорианскому календарю. До нового, 2027 года — 325 дней. Узнаем, какие праздники приходятся на 9 февраля в разных странах, а также расскажем о памятных датах и важных событиях.
Какие праздники 9 февраля известны в России и в других странах
Этот день богат не только вполне обычными, но и достаточно экзотическими праздниками. Так, 9 февраля отмечают:
- день трапезы в компании;
- праздник «апростохорошо»;
- день поклонения Балдан Лхамо — гневной ипостаси индийской богини Сарасвати;
- день волейбола;
- день бейгла с красной рыбой;
- день новых сообщений;
- день зимних видов спорта;
- день отказа от платных телеканалов;
- профессиональный праздник стоматологов;
- день появления стриптиза;
- день перенесения мощей Иоанна Златоуста;
- день привыкания к здоровому образу жизни;
- день вечернего чтения книг в ванне;
- день зубной боли;
- день шоколадных лакомств;
- день поездки на работу на велосипеде.
9 февраля — День сотрудников гражданской авиации в России
Международный День гражданской авиации в мире приходится не на 9 февраля, а на 7 декабря — день учреждения Международной организации гражданской авиации. Такое решение одобрила ООН 34 года назад.
В России у специалистов гражданской авиации профессиональный праздник приходится на 9 февраля. Именно в этот день участники Совета труда и обороны 101 год назад приняли постановление, согласно которому в советской стране появилась новая отрасль народного хозяйства — гражданская авиация. В РФ эта дата законодательно была закреплена президентом 11 лет назад.
Другие важные даты, отмечаемые 9 февраля
На 9 февраля выпадает и множество других памятных дней:
1667 год — Россия и Польша подписали Андрусовское перемирие. По его условиям Левобережная Украина и город Киев перешли под власть Русского государства.
1710 год — указом Петра I все государственные и светские органы должны были использовать для ведения документооборота и публикаций европеизированные «цивильные» алфавит и шрифт.
1788 год — начало Австро-турецкой войны (1788–1791).
1877 год — в Санкт-Петербурге первых гардемаринов приняла Николаевская морская академия.
1885 год — в Москве впервые появилась читальня, вход в которую был бесплатный.
1896 год — в Северной столице на катке Юсуповского сада впервые прошли всемирные соревнования по фигурному катанию на коньках.
1897 год — в Российской империи прошла единственная Всеобщая перепись населения.
1900 год — основан Кубок Дэвиса.
1904 год — подвиг матросов крейсера «Варяг» у Чемульпо в ходе Русско-японской войны.
1920 год — во Франции подписан международный трактат, по которому был закреплен статус архипелага Шпицберген.
1963 год — первый полет пассажирского самолета Boeing 727.
1964 год — на американском телевидении появилась ливерпульская четверка. В США The Beatles стали предметом мании для сотен тысяч поклонниц.
Кроме того, 9 февраля в разные годы родились следующие выдающиеся личности:
1773 год — 9-й президент Америки, занимавший пост всего 1 месяц, Уильям Генри Гаррисон.
1783 год — российский поэт Василий Жуковский.
1844 год — выдающийся русский юрист и политик Анатолий Кони.
1846 год — конструктор автомобиля Mercedes Вильгельм Майбах.
1874 год — выдающийся автор театральных постановок Всеволод Мейерхольд.
1887 год — легендарный командир времен Гражданской войны Василий Чапаев.
1920 год — выдающийся советский авиатор Григорий Речкалов.
1928 год — основатель тотального футбола голландец Ринус Михелс.
1943 год — американский комедийный актер Джо Пеши.
1945 год — американская модель и актриса Миа Фэрроу.
1959 год — советский актер Владимир Басов.
1979 год — фигуристка Ирина Слуцкая.
1990 год — российский футболист Федор Смолов.
Также в этот день покинули мир:
1649 год — английский король Карл I Стюарт.
1811 год — британский астроном, впервые рассчитавший расстояние от нашей планеты до Солнца, Невил Маскелайн.
1881 год — русский классик Федор Достоевский.
1943 год — члены антифашистской бригады «Молодая гвардия».
1977 год — советский конструктор самолетов Сергей Ильюшин.
1984 год — генсек ЦК КПСС Юрий Андропов.
1989 год — японский аниматор, создатель «Астробоя» Осаму Тэдзука.
2002 год — солист коллектива «Дискотека Авария» Олег Жуков.
Ранее мы рассказывали, как справиться со смертью любимого питомца.