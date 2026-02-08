9 февраля — День гражданской авиации России: небо начинается здесь

День гражданской авиации 9 февраля — это праздник, который может отметить каждый из нас, даже если мы не пилоты и не стюардессы. Большинство хоть раз летало на самолетах или минимум видело их в небе, следя глазами за белой полосой инверсионного следа. От профессий, связанных с авиацией, веет романтикой: самолет, небо, девушки в форме... Но так ли легка гражданская авиация, какой она кажется нам, «земным» людям и простым обывателям? С какими трудностями сталкиваются работники «небесной» сферы и кто помогает нам летать безопасно и комфортно, оставаясь «за кадром»?

История праздника: от первых пассажирских рейсов до гигантов авиапрома

История гражданской авиации России начинается с важной даты: 9 февраля 1923 года Совет труда и обороны СССР принял постановление о создании Главного управления Гражданского воздушного флота. Этот день стал официальной точкой отсчета для развития авиации в СССР и России, хотя первые попытки организовать пассажирские перевозки предпринимались еще раньше. Праздник бортпроводников и пилотов был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году и с тех пор ежегодно отмечается девятого числа последнего месяца зимы. День гражданской авиации 9 февраля объединяет всех, кто связан с этой отраслью: от командиров воздушных судов до наземного персонала аэропортов.

От первых рейсов до гигантов неба

История гражданской авиации России полна драматических поворотов и технологических прорывов. В 1920-е годы советские самолеты были преимущественно иностранного производства, но уже к 1930-м годам страна начала создавать собственные авиалайнеры. Развитие авиации в СССР и России неразрывно связано с именами легендарных конструкторов: Андрея Туполева, Сергея Ильюшина, Олега Антонова, Александра Яковлева. Туполев создал целую династию самолетов — от Ту-104, первого советского реактивного пассажирского лайнера, до сверхзвукового Ту-144. Ильюшин подарил стране надежные Ил-18 и Ил-62, которые десятилетиями возили пассажиров по всему миру. Каждый из этих конструкторов внес колоссальный вклад в развитие авиации в СССР и России, превратив страну в одну из ведущих авиационных держав.

Самолет Ту-104Б, прибывший из Ленинграда в Москву, на летном поле аэропорта Шереметьево Фото: С. Преображенский/РИА Новости

Ключевые вехи развития: создание «Аэрофлота», освоение Сибири и Крайнего Севера

«Аэрофлот» и другие авиакомпании сыграли ключевую роль в объединении огромной страны. Созданный в 1923 году как «Добролет», позже переименованный в «Аэрофлот», он стал крупнейшей авиакомпанией в мире по количеству перевезенных пассажиров. Так, по данным из открытых источников, только в 2025 году группа «Аэрофлот» перевезла 55,3 миллиона пассажиров!

История гражданской авиации России — это история освоения Сибири и Крайнего Севера, где самолет часто остается единственным видом транспорта. «Аэрофлот» и другие авиакомпании открывали маршруты в самые отдаленные уголки: Якутию, Чукотку, Камчатку, связывая их с центральными регионами. Летчики работают в экстремальных условиях при температурах до минус 50–60 градусов. В такие холода тяжело работать и людям, и технике. И если люди привыкают к любым условиям, то «железу» нужна поддержка. Так, современные авиационные двигатели проходят специальную подготовку к холодам: используются синтетические масла, системы подогрева топлива, а перед вылетом самолеты обрабатывают противообледенительными жидкостями. Металл фюзеляжа изготавливают из специальных сплавов, сохраняющих прочность при критических температурах.

Профессии в авиации: от летчика до диспетчера

Праздник бортпроводников и пилотов — это лишь видимая часть огромного механизма. Мы видим улыбающихся стюардесс (иногда по имени Жанна, как в одной попсовой песне, а возможно, перед нами бывает и «мисс Одесса», как в песне Владимира Высоцкого) и уверенных командиров экипажа, но за каждым полетом стоят десятки специалистов. Авиадиспетчеры управляют воздушным движением, техническая служба проверяет каждый узел самолета перед вылетом, заправщики обеспечивают топливом, кейтеринг готовит питание на борт.

Однако тут есть и менее романтичные, но крайне важные профессии: например, клинеры самолетов или грумеры — специалисты по уборке воздушных судов. Именно они отвечают за санитарное состояние салона, включая обслуживание туалетов и удаление отходов жизнедеятельности. В самолетах установлены герметичные баки-накопители, которые опорожняются после посадки специальным вакуумным оборудованием — так устроена система, благодаря которой мы летаем, как птицы, но не оставляем следов на земле.

Диспетчерская Международного аэропорта Шереметьево Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суеверия и приметы

Любопытный факт: у экипажей в гражданской авиации огромное количество примет — их даже считают одними из самых суеверных людей на планете. Это связано с тем, что их профессия сопряжена с риском, и любая ошибка или поломка может стоить жизни. К примеру, пилоты никогда не говорят «последний рейс» — только «крайний рейс». А еще они не фотографируются перед вылетом и кладут фуражку только козырьком вверх. Бортпроводники не уступают им в суеверии: они не шьют перед полетом, а первым на борт всегда стараются пропустить мужчину, чтобы путь был легким. К слову, старайтесь не забывать в салоне свои вещи, ведь если стюард найдет серьгу — его может настигнуть несчастье, а если обнаружит детскую игрушку — не исключены слезы. При этом, как бы цинично это ни звучало, бортпроводники верят: если пассажира во время полета стошнило — это к счастью. Хотя, возможно, это придумали, чтобы хоть как-то морально облегчить процесс уборки.

Примечательно, что эти приметы передаются из поколения в поколение и воспринимаются очень серьезно, несмотря на всю технологичность современной авиации.

Поздравления с Днем авиации: как отметить праздник

Поздравления с Днем авиации 9 февраля традиционно звучат в каждом аэропорту и авиакомпании. В этот день проводят торжественные мероприятия, награждают лучших работников отрасли, организуют экскурсии для детей и авиационные выставки. Небанальные поздравления с Днем авиации могут включать подарочные сертификаты на полет в аэротрубе, модели самолетов (многие пилоты или техники их коллекционируют), книги по истории авиации, даже короткий полет на легкомоторном самолете. Стюардессе, например, можно подарить кулон или серьги в форме воздушного судна. Многие авиакомпании в День гражданской авиации, 9 февраля, готовят подарки пассажирам: они устраивают дни открытых дверей, когда можно заглянуть в кабину пилота и узнать о профессии изнутри.

9 февраля — День гражданской авиации России: небо начинается здесь Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Современные вызовы и будущее отрасли

Современные вызовы перед гражданской авиацией связаны с экологией, экономикой и технологическим прогрессом. Развитие авиации в СССР и России всегда шло через преодоление трудностей, и сегодня отрасль стоит перед новыми задачами.

Авиапроизводители разрабатывают электрические и гибридные самолеты, которые значительно снизят выбросы углекислого газа.

К 2030 году планируется массовое внедрение электросамолетов на коротких маршрутах.

«Аэрофлот» и другие авиакомпании инвестируют в современные топливосберегающие лайнеры, такие как МС-21 российского производства.

История гражданской авиации России продолжает писаться: развиваются беспилотные технологии, системы искусственного интеллекта для управления полетами, появляются сверхзвуковые бизнес-джеты нового поколения. Праздник бортпроводников и пилотов напоминает нам, что за каждым полетом стоят люди, которые делают небо ближе, а мир — доступнее.