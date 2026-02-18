Труп в зеленке. Как сталкер расправился со стюардессой в Дубае, подробности

Труп в зеленке. Как сталкер расправился со стюардессой в Дубае, подробности

Стали известны чудовищные подробности убийства российской стюардессы в отеле Дубая. Знакомые девушки опасаются, что мужчина, преследовавший ее долгое время, сможет избежать наказания или выйти условно-досрочно. Подробности — в материале NEWS.ru.

Какие новые подробности убийства стюардессы из Санкт-Петербурга стали известны

Убийца 25-летней Анастасии, тело которой было обнаружено в декабре 2025 года в дубайском отеле Voco Bonnington, заранее спланировал нападение, сообщил замруководителя ГСУ СК по Петербургу Артем Черненко.

По данным следствия, в прошлом 41-летний Альберт Морган был сожителем своей жертвы. Расставшись с ним, девушка прилетела в ОАЭ для трудоустройства в международную компанию. На протяжении нескольких дней мужчина выслеживал бывшую возлюбленную. В номере отеля нанес ей 15 ножевых ранений, после чего подверг тело надругательству, считает СК.

«Он также остриг ей волосы и полил тело зеленкой», — добавил Черненко.

Впоследствии труп обнаружили сотрудники отеля. Позже во время обыска следователи нашли расписку, в которой погибшая обязалась вернуть экс-любовнику 500 тысяч рублей.

Известно, что, совершив убийство, мужчина улетел в родной Петербург, где в аэропорту Пулково его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие отношения связывали стюардессу из Санкт-Петербурга и ее убийцу

По данным СМИ, Анастасия и Альберт познакомились в декабре 2022 года в автомобильной пробке. Мужчина попросил номер красотки из соседнего ряда, после чего они начали встречаться.

«Теперь я думаю, что это была какая-то автоподстава. Должно быть, бандиты выслеживают таких, как она», — поделилась с NEWS.ru подруга убитой стюардессы Мария.

По ее словам, Настя была обеспеченной и успешной, имела свою квартиру и автомобиль. Через несколько месяцев отношений девушку стало расстраивать агрессивное поведение возлюбленного, она захотела расстаться. После этого Альберт потребовал от бывшей возместить деньги, потраченные на нее, включая счета в ресторане. Он начал ее преследовать и угрожать.

Мария вспомнила, что в какой-то момент он установил на машину девушки GPS-маячок, в квартире — диктофоны.

«Она рассказывала, что как-то к ней домой нагрянули Альберт с друзьями и вскрыли дверь. Настя говорила, что вынуждена писать заявления в полицию, но реакции не было. Думаю, она полетела в Дубай ради того, чтобы немного глотнуть свободы. А он смириться с этим не мог», — говорит Мария.

Кем на самом деле была убитая стюардесса из Санкт-Петербурга

Родом Анастасия из Омской области. Два года назад она приезжала в родной город Исилькуль на каникулы в гости к родственникам и приболела, сообщила NEWS.ru другая знакомая девушки Ольга.

«По специальности я врач и помогла ей. Так мы и познакомились. Сначала я думала, что Настя, такая красивая и успешная, окажется гламурной и надменной леди. И была удивлена и обрадована, когда на прием пришла очень простая девчонка, без лишних закидонов, высокая, стройная, красивая, добрая, образованная», — вспомнила собеседница NEWS.ru.

Она заметила, что на тот момент Настя уже была в отношениях с Альбертом, но не афишировала их. Казалось, что никого у нее нет.

«Настя была очень веселая и жизнерадостная. Рассказывала, что очень любит свою работу стюардессой. Знаю, что она очень много трудилась», — предположила Ольга.

Альберт Морган, обвиняемый в жестоком убийстве девушки в Дубае, в зале суда Фото: t.me/SPbGS*

Что известно про убийцу стюардессы из Санкт-Петербурга

Альберт — уроженец Казани. По неподтвержденным данным, он якобы был осужден на 7 лет за наркотики, а когда вышел из тюрьмы, решил начать все с чистого листа и сменил фамилию. На вопрос журналистов телеканала «Вести», зачем он убил Анастасию, мужчина заявил, что ради работы на частном самолете его бывшая девушка якобы сделала аборт.

«У меня имеется аудиозапись ее собеседования, где говорится, что ей придется с собственником самолета уединяться в спальне и делать массаж», — заявил он.

По его словам, с подобной бурей чувств он «не справился эмоционально». Знакомые Насти отчасти подтверждают, что он очень бурно реагировал на простые вещи.

«Я слышала от нее, что он мог начать драку на ровном месте. И как она могла с ним встречаться? Помню, как она его утешала, успокаивала эти вспышки неконтролируемой агрессии. Я всегда удивлялась их союзу», — продолжила Мария.

Что с родителями убитой стюардессы из Санкт-Петербурга

Екатерина, еще одна подруга Анастасии, рассказала NEWS.ru, что убитая стюардесса была единственным ребенком в семье. Ее родители в разводе, отец погиб на СВО. Мать осталась одна и сейчас пребывает в глубоком трауре.

«Сейчас в интернете про Настю пишут много грязи — мол, она работала в эскорте и за это поплатилась жизнью. Это не так: она совершенно не такая. Она очень любила летать и много трудилась, редко ходила в отпуск. Никто не дает право посторонним людям досужими разговорами причинять ее близким еще большую боль», — сообщила Екатерина.

Она рассказала, что за три недели до убийства жертва выкладывала видео в социальных сетях, что боится за свою жизнь.



Знакомые убитой, исходя из ее собственных рассказов, считают, что ее бывший кавалер может быть связан с организованной преступностью. Они боятся, что мужчина каким-то образом избежит наказания или будет наказан недостаточно жестко.

«Друзья и близкие надеются, что теперь убийца понесет самое жесткое наказание и его не освободят по амнистии. Но потом он все же выйдет и будет жить. Я надеюсь, что он останется без последних штанов и будет жить на хлеб и воду», — заявила подруга погибшей.

