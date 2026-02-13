Никто не должен был выжить: тиран заказал убийство бывшей и ее семьи

В Чувашии домашний тиран больше года издевался над своей супругой, а когда она ушла от него, решил учинить расправу. При этом ограничиваться одной жертвой он не собирался. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Бил и насиловал

С февраля по апрель 2024 года в общежитии на улице Энгельса в Чебоксарах 30-летний мужчина систематически избивал свою сожительницу. А в ночь с 11 на 12 августа того же года в том же общежитии мужчина надругался над своей избранницей, из-за чего женщина решила закончить отношения.

«В период с 10 февраля по 27 апреля 2024 года обвиняемый, находясь по месту своего проживания <...>, испытывая личные неприязненные отношения к своей сожительнице, систематически наносил ей удары руками и ногами по различным частям тела. Он же в ночь с 11 на 12 августа того же года, находясь по тому же адресу, изнасиловал потерпевшую и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — рассказали в управлении Следственного комитета.

Жестокий план

Пара разошлась, но агрессор продолжал докучать бывшей избраннице. В феврале 2025 года он решил отомстить бывшей сожительнице, и не только ей.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Его план предусматривал убийство женщины и троих ее родственников, проживавших в доме в одной из деревень Чебоксарского муниципального округа. Метод был избран жестокий: поджог жилого дома ночью, когда все жильцы спали.

Чтобы обеспечить себе алиби, мужчина склонил к участию в преступлении своего знакомого. Сделал он это с помощью уговоров и угроз.

Никого нет дома

Ранним утром 8 февраля 2025 года исполнитель прибыл к дому потерпевших и бросил внутрь бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Огонь вспыхнул, но преступный замысел не удался.

Бывшей сожительницы в доме в тот момент не оказалось. Ее родители и брат, проснувшись от возгорания, успели выбраться из охваченного пламенем здания.

Жизни людей были спасены, но дом и имущество уничтожены — ущерб оценили в сумму не менее 7,3 млн рублей.

Обвиняемому инкриминировали истязание, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, а также организацию покушения на убийство четырех человек и умышленное уничтожение чужого имущества общеопасным способом.

Сейчас дело направлено в суд, а подозреваемый находится под арестом.

«Причастность фигуранта к инкриминируемому деянию подтверждается собранными следствием доказательствами, в том числе его собственными показаниями, показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями проведенных судебных экспертиз и другими материалами дела», — рассказали в СКР.

