18 лет строгого режима и убитый сын: хроника трагедии семьи Шалиных

В Нижегородской области отправили в колонию строгого режима владельца таксомоторной компании. Его экс-жена обвиняла мужчину в насилии над падчерицей, а после убила их родного сына. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Застала с тестом на беременность

Дело Александра Шалина началось в октябре 2024-го в Нижегородском поселке Дивеево. Бывшая супруга Шалина, которую зовут Александра, обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании своей на тот момент 13-летней дочери.

Женщина утверждала, что застала дочку с тестом на беременность. Следователям она рассказала, что девочку-подростка систематически в течение пяти лет к близкому контакту принуждал ее бывший муж, сообщает НТВ.

По словам матери, во время следствия дочь начала рассказывать, что это было каждый день, через день, а иногда по два раза в день.

В ходе следствия дознаватели проводили психолого-психиатрические экспертизы и сошлись на том, что основания для возбуждения уголовного дела по особо тяжкой статье имеются, состав преступления есть. Мужчину отправили в СИЗО, затем начался суд. Помимо наказания для отчима, девочка требовала и материальной компенсации за моральные страдания — 40 млн рублей.

Утопила сына?

Пока Александр Шалин был в СИЗО, бывшая жена, по заверениям его родных, пыталась завладеть домом, где супруги жили раньше. Его часть принадлежит сыновьям обвиняемого.

Александра Шалина с дочерью и пятилетним сыном, которого обвиняемый в изнасиловании считал своим, переехали в Москву. Квартиру не купили — арендовали комнату в столичной «трешке».

В начале года Александру Шалину заподозрили в расправе над младшим ребенком — она якобы избила и утопила мальчика в ванне, приговаривая, что его ждут в раю. Крестная мать мальчика сообщила, что ребенок час боролся за жизнь. Женщину задержали, отправили в СИЗО, где она проходит множество экспертиз для проверки психического здоровья.

Известно, что незадолго до убийства женщина посетила храм неподалеку от места жительства. По информации близких, после поездки «на службу иудаизма» Александра в ходе ссоры чуть не забила дочь камнем. Родственники описывали ее как агрессивную женщину с резкими перепадами настроения и отказывавшуюся от психиатрической помощи, хотя ее мать страдала шизофренией.

Старшие сыновья Александра Шалина неоднократно пытались через органы опеки забрать у нее брата, так как говорили, что сами становились жертвами манипуляций женщины. Так, одного из них она пыталась подставить, избив себя молотком и обвинив его в нападении. Камера наблюдения в гараже зафиксировала, как молотком она колотит сама себя. Тогда ее обвинили в ложном оговоре.

Приговор — дорога в один конец

В феврале суд приговорил Александра Шалина к 18 годам колонии строгого режима. Он сможет освободиться из заключения, только когда станет пенсионером. Но сам Шалин уверен, что для него это дорога в один конец. По сей день он настаивает, что падчерица его оговорила.

40 млн рублей, что хотела падчерица на покупку жилья в Москве, она не получит. Заплатить обвиняемый должен будет только за судебные издержки.

