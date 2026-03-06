Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 14:09

06 марта 2026 в 14:09

Нижегородский проект для ветеранов «СВОе дело» заинтересовал Путина

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным обратил внимание на региональную программу поддержки участников специальной военной операции. Глава государства оценил не только содержание, но и название инициативы, позволяющей ветеранам открывать собственное дело, передает пресс-служба Кремля.

В ходе рабочей встречи Никитин доложил президенту о социально-экономическом развитии региона. Отдельное внимание в разговоре было уделено мерам поддержки военнослужащих и их семей. Губернатор представил главе государства наглядные материалы, среди которых выделялась программа «СВОе дело».

Я смотрю, здесь программа у вас: «СВОе дело». «СВО» и «дело» — «СВОе дело». Это идет направление? Получается? — поинтересовался президент.

Никитин пояснил, что программа направлена на социальную и предпринимательскую адаптацию ветеранов спецоперации. Региональные власти помогают бойцам, вернувшимся к мирной жизни, компенсировать затраты на открытие и развитие собственного бизнеса.

Безусловно, есть, скажем так, необходимость обучать, необходимость вовлекать, но и есть очень многие, кто готов. И надо понимать, что это в первую очередь рассчитано уже на возвращение с позиций, — уточнил нижегородский губернатор.

Ранее президент России Владимир Путин назвал важным трудоустройство ветеранов СВО после их возвращения из зоны боевых действий на Украине. На встрече с губернатором Амурской области Василием Орловым он высоко оценил работу региона в этом направлении.

