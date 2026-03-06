Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 15:54

В Якутии приняли меры после гибели местного жителя от стаи собак

В районе Якутии объявили повышенную готовность после гибели жителя от стаи собак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Режим повышенной готовности ввели в Нерюнгринском районе Якутии, где мужчина погиб от нападения стаи безнадзорных собак, сообщили в местной администрации. Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям прошло под председательством главы района Романа Щегельняка.

Главным вопросом стало признание ситуации с бездомными животными в поселке Серебряный Бор экстраординарной. Администрации населенного пункта рекомендовали подготовить соответствующий документ.

По итогам обсуждения комиссия с 16:00 (10:00 мск — NEWS.ru) 6 марта 2026 года ввела на территории Нерюнгринского района режим функционирования «Повышенная готовность», который будет действовать до особого распоряжения, — сказано в сообщении.

Также решили увеличить финансирование на отлов животных, разрешив использовать резервный фонд района. В администрации подчеркнули необходимость строгого контроля и координации усилий для стабилизации обстановки. Главная задача — предотвратить повторные инциденты и обеспечить безопасность граждан.

Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по факту гибели 53-летнего мужчины. Статья предусматривает ответственность за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее смерть человека.

Ранее жительница Нового Измайлово сообщила, что алабай, разгуливавший без владельца, насмерть загрыз маленькую собачку на глазах у детей. Местный житель поймал агрессивное животное и привязал его, однако позднее пес был передан мужчине, назвавшемуся «сотрудником хозяина».

Россия
Якутия
собаки
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры взрывов в иранском городе Илам
Европейская страна объявила о закрытии воздушного пространства
Израиль заявил об атаке на иранского командира высокого ранга
На Украине увидели в Венгрии угрозу своему выживанию
В Иране начались протесты
Азербайджан направил в ICAO отчет по атаке БПЛА на Нахичевань
США признались в бесчеловечном ударе рядом с иранской школой в Минабе
Туристам посоветовали не аннулировать туры в ОАЭ из-за проблем с вылетами
Политолог раскрыл, почему Трамп потребовал от Ирана капитуляции
Назначение во МХАТ, премия, штрафы, суд: как живет Сергей Безруков
Названы регионы, где ожидаются адские температурные качели от -25 до +4
В США раскрыли, когда начнут сопровождать суда через Ормузский пролив
Стало известно о новой «победе» девочки-вундеркинда Тепляковой
Обвиняемому в жестоком избиении модели Кузьмину продлили домашний арест
«Мы не зависим от внешних игроков»: посол Ирана о защите страны и помощи РФ
Появились кадры операции по задержанию в Венгрии инкассаторов с Украины
Brent впервые с апреля 2024 года достигла $90 за баррель
Погранпосты Ирака атаковали с воздуха
Иран не примет участия в Паралимпийских играх в Италии
WSJ: Кувейт начал сокращать добычу и переработку нефти
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.