В Якутии приняли меры после гибели местного жителя от стаи собак

Режим повышенной готовности ввели в Нерюнгринском районе Якутии, где мужчина погиб от нападения стаи безнадзорных собак, сообщили в местной администрации. Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям прошло под председательством главы района Романа Щегельняка.

Главным вопросом стало признание ситуации с бездомными животными в поселке Серебряный Бор экстраординарной. Администрации населенного пункта рекомендовали подготовить соответствующий документ.

По итогам обсуждения комиссия с 16:00 (10:00 мск — NEWS.ru) 6 марта 2026 года ввела на территории Нерюнгринского района режим функционирования «Повышенная готовность», который будет действовать до особого распоряжения, — сказано в сообщении.

Также решили увеличить финансирование на отлов животных, разрешив использовать резервный фонд района. В администрации подчеркнули необходимость строгого контроля и координации усилий для стабилизации обстановки. Главная задача — предотвратить повторные инциденты и обеспечить безопасность граждан.

Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по факту гибели 53-летнего мужчины. Статья предусматривает ответственность за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее смерть человека.

