12 февраля 2026 в 09:46

Депутат оторвал доску от дверного косяка и избил ею знакомого на дискотеке

В Якутии местного депутата будут судить за драку со знакомым на дискотеке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Верхоянском районе Якутии местный депутат подрался на дискотеке в Доме духовности, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в мессенджере MAX. По данным ведомства, он оторвал доску от дверного косяка и ударил односельчанина по голове. В ближайшее время народный избранник предстанет перед судом.

Инцидент произошел в селе Бетенкес в октябре 2025 года. Депутат подрался со своим знакомым в ходе внезапно вспыхнувшей ссоры. Медики квалифицировали нанесенную пострадавшему травму как легкий вред здоровью.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Уголовное дело передано в суд.

Ранее барнаульские полицейские начали проверку по факту избиения инвалида в лифте жилого дома в Индустриальном районе. Проверку инициировали после появления в социальных сетях видеозаписи инцидента.

До этого жителя села в Тыве приговорили к двум годам колонии за нападение на полицейского. По данным следствия, мужчина, недовольный действиями правоохранителя, сначала разбил служебную машину палкой, а затем избил самого сотрудника.

депутаты
Якутия
драки
нападения
избиения
дискотеки
прокуратура
суды
