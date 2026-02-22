Сосед с дрелью в воскресенье утром, громкая музыка за стеной в час ночи или лай собаки под окном — знакомая история? В Якутии, как и в любом другом регионе, закон защищает право людей на отдых. Если не хотите однажды утром обнаружить в двери повестку или, наоборот, потерять сон из-за безнаказанного шума, давайте разберемся, что к чему.

Режим тишины в будни и выходные: точное время запрета

В Якутии закон о тишине четко делит неделю на рабочие дни и выходные. И время, когда можно шуметь в Республике Саха, а когда лучше приглушить громкость, отличается. С понедельника по пятницу ночная тишина наступает в 21:00 и длится до 8:00. Это значит, что если сосед затеял шумную вечеринку в 21:05, он уже нарушает закон. В субботу, воскресенье и в официальные праздники людям дают поспать подольше: шуметь нельзя с 22:00 до 10:00.

Но есть еще один важный момент, о котором многие забывают. Каждый день, без исключений, с 13:00 до 15:00 действует «тихий час». Это время для детей, пожилых людей и всех, кому нужен дневной отдых. В эти два часа нельзя ни слушать громкую музыку, ни сверлить, ни стучать. Единственное послабление сделано для новостроек: если дому меньше полутора лет, там можно шуметь и днем, потому что люди все равно делают ремонт. Но во всех остальных домах дрель в обед придется отложить.

Когда разрешен ремонт в многоквартирных домах

Ремонт — дело шумное и нервное. Закон относит его к действиям, которые нарушают покой, если делать их в неположенное время. Строительные работы, сверление стен, долбежка, погрузка и разгрузка — все это подпадает под общие правила.

Закон о тишине в Республике Саха (Якутия) и Якутске: правила 2026 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

В будни шуметь с инструментом можно с 8:00 до 21:00, но с обязательным перерывом на «тихий час» с 13:00 до 15:00. В выходные и праздники шум не возбраняется с 10:00 до 22:00. Если вы затеяли ремонт в квартире и живете не в новостройке, придется подстраиваться под эти окна. Просто клеить обои или красить стены можно когда угодно — это не шумно. А вот перфоратор, болгарка или молоток требуют соблюдения режима.

Для владельцев квартир в домах, которые сдали недавно, действует льготный период. Полтора года после сдачи дома можно шуметь даже в «тихий час». Это разумно: пока все въезжают и обустраиваются, временно снизить требования к тишине — единственный способ не ссориться с соседями с первого дня. Но ночью и рано утром в выходные даже в новостройке шуметь нельзя.

Что считается нарушением: шумные соседи, стройка, сигнализация

Закон перечисляет вещи, которые точно нельзя делать в запрещенное время. Это не только громкая музыка из телевизора или колонок. Сюда же относятся крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах. Если компания под окнами поет песни в два часа ночи — это нарушение. Если сосед сверху устроил дискотеку — тоже.

Пиротехника — фейерверки, петарды, салюты — тоже под запретом в ночное время. Исключение сделано только для новогодней ночи, но и то лучше уточнять местные правила: иногда власти вводят дополнительные ограничения.

Важно понимать, что закон защищает не только квартиры, но и придомовые территории, детские площадки, подъезды, лифты, больницы, гостиницы и общежития. Если шумят во дворе или в подъезде, это такое же нарушение, как и за стеной. Не считаются нарушением только экстренные ситуации: аварии, стихийные бедствия, срочные работы коммунальщиков, а также религиозные обряды в рамках канонов.

Закон о тишине в Республике Саха (Якутия) и Якутске: правила 2026 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ответственность и штрафы для нарушителей

За нарушение тишины в Якутии придется платить. И суммы вполне ощутимые. Обычному человеку — от одной до пяти тысяч рублей. Если шумят должностные лица, например прораб на стройке или начальник, чьи работники гремят по ночам, штраф выше — от десяти до пятидесяти тысяч. Компаниям и организациям нарушение обойдется еще дороже: от пятидесяти до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Если шумят подростки до шестнадцати лет, отвечать будут родители. Им выпишут штраф от тысячи до пяти тысяч рублей. Важный момент: за повторное нарушение в течение года наказывают строже, и сумма может вырасти.

Раньше протоколы составляли только административные комиссии при мэриях. Но с 2022 года полиция получила право сама штрафовать нарушителей. Это упростило жизнь: теперь не нужно ждать, пока чиновники соберутся, можно вызвать наряд, и участковый составит протокол на месте. У полиции есть доступ к базам данных, право задерживать и доставлять нарушителей — раньше у комиссий таких полномочий не было.

Куда жаловаться и как зафиксировать нарушение

Если соседи шумят и не унимаются, не надо терпеть и злиться в подушку. Действовать нужно по порядку.

Сначала попробуйте поговорить. Иногда люди просто не замечают, что музыка играет слишком громко, и после вежливой просьбы выключают ее. Если разговор не помог, переходите к делу.

В момент шума звоните в полицию по номерам 102 или 112. Объясните ситуацию, назовите адрес. Желательно, чтобы шум продолжался в момент звонка — тогда наряд сможет зафиксировать нарушение на месте. Дождитесь полицейских, они опросят вас, соседа, составят протокол.

Закон о тишине в Республике Саха (Якутия) и Якутске: правила 2026 года Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Но есть нюанс: если к моменту приезда полиции шум стих, доказать нарушение сложнее. Поэтому специалисты советуют заранее фиксировать самостоятельно. Снимите видео на телефон, чтобы было слышно музыку и видно время. Если шумят во дворе из машины — запишите номер. Если сосед за стеной — запишите звук из подъезда у его двери. Это станет доказательством, даже если к приезду наряда все стихнет.

Еще один способ — писать заявление участковому. Если соседи буянят регулярно, можно составить коллективную жалобу от нескольких жильцов. Участковый обязан провести беседу, а при повторных нарушениях — выписать штраф. Полиция даже проводит специальные рейды «Тишина», обходя квартиры, откуда чаще всего жалуются.

В крайнем случае, если ничего не помогает, можно обращаться в суд. Но это долгая история, и начинать ее стоит, только если есть веские доказательства систематических нарушений.

Главное — не молчать. Закон о тишине в Якутии на стороне тех, кто хочет покоя. И инструменты для этого есть: от простого звонка в полицию до серьезных штрафов для тех, кто мешает жить другим.

