Закон о тишине в Казани — 2026: основные положения и правила

В столице Татарстана Казани в 2026 году действуют следующие правила, направленные на соблюдение закона о тишине:

Запрещено шуметь с 22:00 до 06:00.

В выходные и праздники тишина обязательна с 22:00 до 09:00.

Дополнительные ограничения: ежедневный «тихий час» для детей и пожилых граждан — с 12:30 до 15:00. Эти меры актуальны не только для жилых многоквартирных домов, но и для детских и медицинских учреждений.

Допустимый уровень шума:

Днем (07:00–23:00): не более 55 дБ (аналогично разговору средней громкости).

Ночью (23:00–07:00): не более 45 дБ (уровень приглушенной речи).

Примеры нарушений:

Крики, громкая музыка, петарды.

Ремонт с использованием перфоратора (до 100 дБ), работа стиральной машины (75–85 дБ) ночью.

Штрафы за нарушение тишины

Размер взысканий зависит от статуса нарушителя и наличия аналогичных нарушений в прошлом:

физлица: 500–1000 руб. (за повторное нарушение — 1500–2000 руб.);

должностные: 5000–10 000 руб. (за повторное нарушение — 15 000–20 000 руб.);

юрлица: 20 000–50 000 руб. (за повторное нарушение — 60 000–70 000 руб.).

Закон распространяется на:

жилые здания: квартиры, подъезды, придомовые территории, детские площадки;

социальные объекты: больницы, школы, санатории, гостиницы;

дачные участки и садовые товарищества.

Запрет на шум не действует при чрезвычайных ситуациях, аварийных работах, предотвращении преступлений, а также во время религиозных обрядов (например, ночной азан в мечети), в новогоднюю ночь (31 декабря 22:00 — 1 января 03:00) и День Победы (9 мая 21:00–00:00).

Что делать при нарушении тишины?

Если ваши соседи мешают вам спать, то для начала необходимо попробовать договориться. Мирное урегулирование конфликта подразумевает устное предупреждение нарушителя. Если подобные меры не произвели должного эффекта, рекомендуется обратиться в правоохранительные органы по номеру телефона 102 или 112 для составления протокола. Следующим шагом становится официальное обращение в Роспотребнадзор: специалисты прибудут для замера уровня шума. Такие меры необходимы для того, чтобы позднее вы могли обратиться с официальным заключением экспертов в суд. Ну и наконец последним пунктом в этом списке стоит подача иска в суд. При систематических нарушениях со стороны возмутителей спокойствия граждане имеют право требовать компенсацию морального вреда.

Частые вопросы

В связи с законом о тишине, у граждан часто возникают следующие вопросы:

«Можно ли сверлить в выходные?» Нет, ремонт запрещен всю субботу и воскресенье с 22:00 до 09:00, а также в дневной «тихий час».

«Штрафуют ли за лай собаки?» Нет, если это не результат ненадлежащего ухода. Плач детей также не наказывается.

