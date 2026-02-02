Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 10:00

Закон о тишине в Казани — 2026: основные положения и правила

Закон о тишине в Казани в 2026 году Закон о тишине в Казани в 2026 году Фото: РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В столице Татарстана Казани в 2026 году действуют следующие правила, направленные на соблюдение закона о тишине:

  • Запрещено шуметь с 22:00 до 06:00.

  • В выходные и праздники тишина обязательна с 22:00 до 09:00.

Дополнительные ограничения: ежедневный «тихий час» для детей и пожилых граждан — с 12:30 до 15:00. Эти меры актуальны не только для жилых многоквартирных домов, но и для детских и медицинских учреждений.

Допустимый уровень шума:

  • Днем (07:00–23:00): не более 55 дБ (аналогично разговору средней громкости).

  • Ночью (23:00–07:00): не более 45 дБ (уровень приглушенной речи).

Примеры нарушений:

  • Крики, громкая музыка, петарды.

  • Ремонт с использованием перфоратора (до 100 дБ), работа стиральной машины (75–85 дБ) ночью.

Закон о тишине в Казани — 2026: режим, штрафы и исключения Закон о тишине в Казани — 2026: режим, штрафы и исключения Фото: Shutterstock/FOTODOM

Штрафы за нарушение тишины

Размер взысканий зависит от статуса нарушителя и наличия аналогичных нарушений в прошлом:

  • физлица: 500–1000 руб. (за повторное нарушение — 1500–2000 руб.);

  • должностные: 5000–10 000 руб. (за повторное нарушение — 15 000–20 000 руб.);

  • юрлица: 20 000–50 000 руб. (за повторное нарушение — 60 000–70 000 руб.).

Закон распространяется на:

  • жилые здания: квартиры, подъезды, придомовые территории, детские площадки;

  • социальные объекты: больницы, школы, санатории, гостиницы;

  • дачные участки и садовые товарищества.

Запрет на шум не действует при чрезвычайных ситуациях, аварийных работах, предотвращении преступлений, а также во время религиозных обрядов (например, ночной азан в мечети), в новогоднюю ночь (31 декабря 22:00 — 1 января 03:00) и День Победы (9 мая 21:00–00:00).

Закон о тишине в Казани Закон о тишине в Казани Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что делать при нарушении тишины?

Если ваши соседи мешают вам спать, то для начала необходимо попробовать договориться. Мирное урегулирование конфликта подразумевает устное предупреждение нарушителя. Если подобные меры не произвели должного эффекта, рекомендуется обратиться в правоохранительные органы по номеру телефона 102 или 112 для составления протокола. Следующим шагом становится официальное обращение в Роспотребнадзор: специалисты прибудут для замера уровня шума. Такие меры необходимы для того, чтобы позднее вы могли обратиться с официальным заключением экспертов в суд. Ну и наконец последним пунктом в этом списке стоит подача иска в суд. При систематических нарушениях со стороны возмутителей спокойствия граждане имеют право требовать компенсацию морального вреда.

Частые вопросы

В связи с законом о тишине, у граждан часто возникают следующие вопросы:

  • «Можно ли сверлить в выходные?» Нет, ремонт запрещен всю субботу и воскресенье с 22:00 до 09:00, а также в дневной «тихий час».
  • «Штрафуют ли за лай собаки?» Нет, если это не результат ненадлежащего ухода. Плач детей также не наказывается.

Ранее мы рассказали про закон о тишине в Оренбургской области в 2026 году.

закон о тишине
законодательство
Казань
Татарстан
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев раскрыл, когда Россия может применить ядерное оружие
В России хотят запретить мастер-класс по созданию кукол вуду экс-партнеров
Ветеринар рассказал, как правильно мыть собаку зимой
«Не подсвечиваем»: Медведев о главном правиле диалога РФ и США по Украине
Медведев заявил о неизменности российских условий по Украине
Медведев сделал жесткое предупреждение военным преступникам
«Остается на столе»: Медведев о предложении США продлить СНВ-3
В Совбезе России раскрыли самый сложный вопрос в украинском урегулировании
Мурашко рассказал, на что начали обследовать россиян
В России могут ограничить действие некоторых карт Visa и Mastercard
В Совбезе оценили вероятность признания Россией выборов на Украине
В России введут новые тарифы для энергоемких компаний
«Блатовать сюда приехал?»: бывший форточник рассказал о воровстве и тюрьме
Продюсер объяснил, почему Долина пожаловалась на переезд в съемную квартиру
Пушилин прояснил ситуацию на Краснолиманском направлении
Арестован российский школьник, планировавший убийство учителей и учеников
Смертник по заданию Киева планировал совершить теракт в российском регионе
Израильский антифашист резко ответил на заявление Навроцкого о холокосте
Главу компании-застройщика в Дагестане заподозрили в хищении 5 млрд рублей
Адвокат Лурье описала состояние квартиры в Хамовниках после Долиной
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.