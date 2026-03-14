14 марта 2026 в 15:46

Суд зачистил Рунет от оправданий сексуальных преступлений

Суд в Москве решил запретить сайты с оправданием изнасилований

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сайты с материалами, оправдывающими изнасилования, запрещены по решению суда в Москве, передает Telegram-канал «112». Во время мониторинга интернета специалисты обнаружили ряд опасных ресурсов.

На этих страницах в свободном доступе размещались публикации, в которых оправдывалось насилие над женщинами, в том числе сексуального характера. Суд признал такую информацию вредной для несовершеннолетних. В решении отмечается, что дети начинают активно пользоваться интернетом уже в раннем возрасте, поэтому подобный контент может представлять для них опасность.

Ранее десятки интернет-страниц с инструкциями по изготовлению электроудочек признаны запрещенными решением Останкинского суда Москвы. Данные инструменты относятся к браконьерским приспособлениям. Такие устройства создают электрический разряд в воде, из-за которого гибнет рыба и другие живые организмы, находящиеся в зоне воздействия.

До этого суд принял решение о блокировке сайта, где размещались инструкции по изготовлению взрывчатых веществ из подручных материалов, в том числе с использованием мыла. В постановлении говорится, что распространение подобных сведений представляет прямую угрозу общественной безопасности и может быть использовано при подготовке террористических актов.

