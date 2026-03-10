Зимняя Олимпиада — 2026
Десятки сайтов об электроудочках заблокировали в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Останкинский суд Москвы запретил десятки интернет-страниц с инструкциями по изготовлению электроудочек, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу органа. Они представляют собой браконьерские устройства, которые подают в воду электрический разряд, убивающий рыбу и все живые организмы в радиусе действия.

Кроме того, данный способ рыбалки является методом, влекущим страдания животного и нарушающим принцип недопущения жестокого обращения с животными при осуществлении охоты, — подчеркнули в суде.

В пресс-службе также добавили, что за нарушения правил охоты и рыболовства предусмотрена административная ответственность.

Ранее Останкинский суд Москвы заблокировал сайт с инструкциями по изготовлению взрывчатки из подручных средств, включая мыло. В ведомстве сочли, что распространение таких сведений создает прямую угрозу общественной безопасности и может быть использовано для совершения терактов.

До этого суд запретил распространение в Telegram инструкции по изготовлению коктейля Молотова. Решение вынесли по иску прокурора, обнаружившего в открытом доступе рецепт зажигательной смеси. Информацию признали запрещенной к распространению.

