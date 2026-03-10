Почему не работает Telegram сегодня, 10 марта: замедление, сроки блокировки

Сегодня, 10 марта, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно, по какой причине происходит замедление, каковы сроки блокировки мессенджера?

Где не работает Telegram 10 марта

Пользователи оставляют жалобы на Telegram на мониторинговых ресурсах — у них не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Проблемы фиксируются независимо от устройства в отдельном приложении и веб-версии мессенджера.

На сайте «Сбой.рф» уже накопилось несколько десятков жалоб на мессенджер за сутки. Ранее этот показатель перевалил за сотню. О проблемах пишут из Татарстана — 17%, Краснодарского края, Москвы — по 14%, Новосибирской области — 11%, Красноярского края — 8%, Брянской, Курской, Московской областей, Приморского края — по 6%, Тульской, Челябинской, Кировской, Нижегородской областей, Санкт-Петербурга — по 3%.

Почему не работает Telegram сегодня, 10 марта

Роскомнадзор принял меры в отношении Telegram в начале февраля. Регулятор пояснил, что мессенджер не выполняет требования российского законодательства. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, еще одним фактором в пользу замедления стала информация, что иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram.

«Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации, в том числе детской порнографии, о распространении наркотиков и других», — отметил Шадаев.

По словам главы комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского, Telegram намеренно не следует российским законам. Мессенджер долгие годы не выполняет требования России в части удаления запрещенной информации, локализации персональных данных, подчеркнул парламентарий.

Каковы сроки полной блокировки Telegram в России

Зампред IT-комитета Госдумы Андрей Свинцов ранее предположил, что Telegram могут признать экстремистским через месяц-полтора — в этом случае он будет полностью заблокирован.

Также СМИ писали, что блокировка состоится в первых числах апреля — якобы решение уже принято.

Сергей Боярский заверил, что Telegram сможет продолжить работу в России, если выполнит требования российского законодательства. Об этом парламентарий заявил в программе «Партком».

В ответ на вопрос депутата Андрея Исаева о том, есть ли у Telegram шанс остаться в России «или его все равно будут выжимать», Боярский ответил: «Конечно, останется».

