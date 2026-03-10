Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 13:45

В Совфеде оценили важность разговора Путина и Трампа для всего мира

Сенатор Джабаров: разговор Путина и Трампа был важным для всего мира

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа был важным для всех, заявил Lenta.ru первый зампредседателя международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров. По его мнению, глава Белого дома почувствовал себя руководителем всего мира, но, когда заметил провалы на Ближнем Востоке, решил обратиться к российскому лидеру, который имеет большой авторитет в этом регионе.

Разговор полезный не только для двух сторон, но и для всего мира, — сказал Джабаров.

Ранее сообщалось, что телефонные переговоры между двумя президентами продолжались около часа. Разговор, по замечанию Ушакова, носил деловой, откровенный и конструктивный характер. При этом основными темами для обсуждения стали эскалация вокруг Ирана и ситуация на Украине. Кроме того, Трамп и Путин затронули ряд взаимовыгодных вопросов.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Трамп в разговоре с Путиным не просил о прекращении огня на Украине до полноценного урегулирования. Он пояснил, что в Вашингтоне зафиксировали позицию Москвы и используют словосочетание «прекращение огня» с правильной коннотацией.

