США заявили о шаге к финансовой реинтеграции Сирии

Власти США восстановили замороженный после введения санкций в 2011 году счет Центрального банка Сирии в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, сообщил в соцсети X спецпредставитель президента США по Сирии и американский посол в Турции Том Баррак. По его словам, этот шаг стал частью политики Вашингтона по возвращению Сирии в мировую финансовую систему.

Счет Центрального банка Сирии в Федеральном резервном банке Нью-Йорка восстановлен после [санкций] 2011 года. Значительный прогресс и координация между сирийским и американским правительствами демонстрируют ощутимые результаты, — написал Баррак.

Ранее стало известно, что контингент международной коалиции во главе с США начал вывод своих сил с военной базы Касрак, расположенной в окрестностях провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. Колонны с личным составом и военной техникой направились на территорию соседнего Ирака. База Касрак, находившаяся в районе, населенном преимущественно курдами, считалась крупнейшим военным объектом западных сил на сирийской территории.

До этого сообщалось, что более 20 тыс. заключенных, связанных с ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), покинули лагерь Аль-Хол на северо-востоке Сирии. Им удалось сбежать после того, как регион перешел под контроль сирийского правительства.