Западная коалиция уходит с крупнейшей сирийской военной базы Syria TV: западная коалиция во главе с США покидает «Касрак» в сирийской Хасеке

Контингент международной коалиции во главе с США начал вывод своих сил с военной базы «Касрак», расположенной в окрестностях провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Колонны с личным составом и военной техникой направляются на территорию соседнего Ирака, сообщает телеканал Syria TV.

База «Касрак», находившаяся в районе, населенном преимущественно курдами, считалась крупнейшим военным объектом западных сил на сирийской территории. Вывод подразделений с этого объекта продолжает серию передислокаций, начавшихся в феврале.

Коалиция уже покинула авиабазу «Харраб-эль-Джир» и тренировочный лагерь в Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке. В середине февраля военнослужащие также были выведены со стратегической базы в Эт-Танфе, расположенной на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании, что позволяло контролировать ключевое шоссе Дамаск — Багдад.

Большинство военных объектов, которые сейчас покидают силы коалиции, были созданы в 2014 году для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). По данным источников, в последние недели наблюдается планомерное сокращение американского военного присутствия в регионе.

Ранее сообщалось, что более 20 тыс. заключенных, связанных с ИГ покинули лагерь Аль-Хол на северо-востоке Сирии. Им удалось сбежать после того, как регион перешел под контроль сирийского правительства.