Лишний вес, браки с Николаевым и Тарзаном, Зеленский: как живет Королева

Заслуженная артистка России Наташа Королева призналась, что решила похудеть с помощью аналога «Оземпика». Что муж певицы Тарзан говорил о ее лишнем весе, что известно о политической позиции звезды, как сложилась ее личная жизнь?

Что известно о похудении Наташи Королевой

Наташа Королева приняла решение сбросить вес с помощью аналога препарата «Оземпик» после того, как ее муж, танцор и актер Сергей Глушко, высказал свое мнение о ее физической форме.

52-летняя исполнительница в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) показала, как отправилась в медклинику, сертификат в которую подарил супруг. Так, звезда посетила эндокринолога, отметив, что хочет похудеть на пять килограммов.

«Чтобы легко и комфортно сбросить вес, врач-эндокринолог рекомендует мне отечественный препарат „Семавик“, белковую диету и добавить больше спортивных нагрузок», — указала артистка.

В феврале Тарзан заявил, что его супруге стоит похудеть. Он подчеркнул, что его слова — это «ни в коем случае не абьюз»: по мнению мужчины, существуют методики для сбрасывания веса «нежно и ненавязчиво».

«Как артистка, как человек, который должен выходить и пропагандировать правильные формы, [Наташе] есть смысл подумать над тем, чтобы немножко скинуть [вес]. Это ни в коем случае не абьюз», — сказал Тарзан.

Как сложилась личная жизнь Наташи Королевой

Наташа Королева сейчас состоит во втором браке. Ее первым супругом стал Игорь Николаев, они были вместе с 1992 по 2001 год. Композитор написал хиты Королевой «Желтые тюльпаны», «Почему умирает любовь», «Маленькая страна», «Подсолнухи» и многие другие.

«Мне непросто дался этот развод. Мы его прошли достойно, я считаю. Понятно, что семьями мы не дружим, но мы общаемся, здороваемся. Есть ситуации, когда мы в общем кругу друзей, это случается редко. Друзья получают удовольствие от нашей компании», — делилась артистка.

Второй муж исполнительницы — стриптизер Сергей Глушко (Тарзан). Пара поженилась в 2003 году. У супругов есть сын Архип.

2020 году в СМИ появилась информация о том, что Глушко изменил Королевой. Однако певица не развелась с танцором, а встала на его защиту.

«Я не считаю, что он мне изменил. Вот этот его выброс, который он выдал. Ты же видишь, он такой импульсивный. Взрослый ребенок! Я считаю, что это подстава. Раскрутить любого чувака — проблем нет. Если он нормальный мужик. Было за него переживание. Развели. Я его не оправдываю. Я его люблю, конечно, но не оправдываю», — заявила она в интервью Ксении Собчак.

В 2021 году в шоу «Секрет на миллион» Королева рассказала, что у нее есть внебрачная дочь. Она объяснила, что подарила яйцеклетку другу из Киева, который переехал в США. Суррогатная мать выносила малыша, девочка родилась в 2019 году. Согласно секретным документам, только в 16 лет она узнает, кто ее настоящая мама.

Николаев в интервью для YouTube-канала ведущей Лауры Джугелии рассказал, что не испытывает обиды в отношении бывшей супруги. Музыкант пояснил, что спокойно отнесся к их расставанию.

«Я не был обижен, но так жизнь сложилась, как можно обижаться на жизнь? Наоборот, где-то закрывается дверь, где-то открывается. Так устроена жизнь. Просто у нее открылась чуть пораньше новая дверь, чем у меня», — подчеркнул Николаев.

Музыкант также признался, что не стал отбирать у певицы права на свои песни. Николаев пояснил, что не хотел лишать Королеву репертуара и уничтожать ее как профессионала.

Что Королева говорила об Украине и Зеленском

С 2003 года Королева является членом политической партии «Единая Россия».

В 2016 году Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда певицы на территорию страны. Королева заявила, что ее обвинили в пропаганде экстремизма.

«Они решили, что песня „Маленькая страна“ призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями к экстремизму. Поэтому меня категорически нельзя пускать», — прокомментировала исполнительница.

После победы Зеленского на выборах президента Украины в 2019 году заслуженная артистка РФ Наташа Королева назвала его «порядочным и хорошим человеком». Рожденная в Киеве певица выразила надежду, что он сохранит свои лучшие качества и будет работать во благо ее родной страны.

«Я Вову знаю лично. Надеюсь, он сохранит эти качества на высоком посту президента такой прекрасной страны, как Украина», — сказала артистка.

После Королева публично попросила Зеленского снять с нее санкции и разрешить въезд на Украину, чтобы побывать на могиле бабушки. Она назвала «позорным, абсурдным и безумным» это решение. Однако бывший друг не только не откликнулся на ее слова, но и перестал выходить на связь.

