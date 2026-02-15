Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 19:03

«Не абьюз»: Тарзан посоветовал Наташе Королевой похудеть

Певица Наташа Королева и ее муж, актер Сергей Глушко (Тарзан) Певица Наташа Королева и ее муж, актер Сергей Глушко (Тарзан) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Тарзан (настоящее имя Сергей Глушко) заявил KP.RU, что его супруге, певице Наташе Королевой, стоит похудеть. Он подчеркнул, что его слова — это «ни в коем случае не абьюз»: по мнению мужчины, существуют методики для сбрасывания веса «нежно и ненавязчиво».

Как артистка, как человек, который должен выходить и пропагандировать правильные формы, [Наташе] есть смысл подумать над тем, чтобы немножко скинуть [вес]. Это ни в коем случае не абьюз, — сказал Тарзан.

Ранее телеведущие Лера Кудрявцева и Катя Гордон рассказали о вредных привычках Королевой. Одной из такой привычек стало злоупотребление спиртным, утверждают они. При этом, по их словам, сами они практически перестали употреблять алкоголь.

До этого стало известно, что Королева считает причиной развода с Игорем Николаевым его измену. По ее словам, бывшего мужа увела женщина, в которой она не видела конкурентку. По слухам, речь шла о концертном директоре Николаева Анжеле Кулаковской. Певица подчеркивала, что бывший супруг мог стать жертвой приворота.

