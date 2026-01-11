Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 18:49

«Справедливо»: Проскурякова о мольбах поклонников бросить Николаева

Проскурякова призналась, что поклонники уговаривают ее бросить Николаева

Юлия Проскурякова Юлия Проскурякова Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Исполнительница Юлия Проскурякова рассказала, что поклонники музыканта Игоря Николаева до сих пор просят ее бросить супруга, передает «СтарХит». Певица пояснила, что ее просят уступить место бывшей возлюбленной мужа Наташе Королевой.

Меня не было, была пара Наташа — Игорь. И, наверное, справедливо, что люди на меня так реагировали. Другой вопрос, когда пишут, что мне надо Игоря бросить, чтобы он воссоединился с Наташей. Это немножко удивляет, — подчеркнула Проскурякова.

Исполнительница напомнила, что когда она познакомилась с Николаевым, Королева была замужем за Сергеем Глушко (Тарзаном). Кроме того, пара воспитывала совместного ребенка.

Ранее Николаев рассказал, что не испытывает обиды в отношении бывшей супруги. Музыкант пояснил, что спокойно отнесся к расставанию с Королевой. Музыкант также признался, что не стал отбирать у певицы права на свои песни. Он пояснил, что не хотел лишать экс-супругу репертуара и уничтожать ее как профессионала.

Также композитор заявил, что не держит зла на певицу Аллу Пугачеву. Отмечается, что перед этим Примадонна заявила, что Николаеву якобы запретили упоминать ее имя. Музыкант отметил, что никаких указаний по поводу Пугачевой он не получал.

Игорь Николаев
Наташа Королева
Тарзан
Юлия Проскурякова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над Донецком прогремели три мощных взрыва
Водитель легковушки выехал на встречку и похоронил себя под автобусом
Лошадь на огромной скорости протащила выпавшего из саней ребенка по снегу
Крупнейший в мире автоконцерн задолжал россиянину более 400 млн рублей
Президент Кубы ответил на угрозы Трампа
Израиль ударил по складам «Хезболлы» в Ливане
Сын Гвинет Пэлтроу хотел умереть после просмотра фильма с ее участием
Украинский блогер устроил съемку в костюме водолаза в московском метро
Наступление на Запорожье 11 января: у ВСУ большие проблемы, Орехов сдали?
У российского бизнесмена изъяли бриллиант за 112 млн рублей
Появились подробности тушения нефтебазы под Волгоградом
Пушков рассказал о войне СМИ против Трампа
В Краснодаре загорелась многоэтажка
«Мочились и плевали»: в Воронеже подростки жестоко избили мужчину, причины
Катер с россиянами разбился вдребезги в Таиланде: сколько жертв, детали
Россиянам пришлось продлевать отели за свой счет из-за задержки в Египте
СК начал проверку после смерти 28-летней россиянки с симптомами гриппа
В Одинцово загорелся автобус
Аргентинский футболист сменил «Зенит» на ЦСКА
Матч юниоров АХЛ закончился кулачным боем
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.