«Справедливо»: Проскурякова о мольбах поклонников бросить Николаева

Исполнительница Юлия Проскурякова рассказала, что поклонники музыканта Игоря Николаева до сих пор просят ее бросить супруга, передает «СтарХит». Певица пояснила, что ее просят уступить место бывшей возлюбленной мужа Наташе Королевой.

Меня не было, была пара Наташа — Игорь. И, наверное, справедливо, что люди на меня так реагировали. Другой вопрос, когда пишут, что мне надо Игоря бросить, чтобы он воссоединился с Наташей. Это немножко удивляет, — подчеркнула Проскурякова.

Исполнительница напомнила, что когда она познакомилась с Николаевым, Королева была замужем за Сергеем Глушко (Тарзаном). Кроме того, пара воспитывала совместного ребенка.

Ранее Николаев рассказал, что не испытывает обиды в отношении бывшей супруги. Музыкант пояснил, что спокойно отнесся к расставанию с Королевой. Музыкант также признался, что не стал отбирать у певицы права на свои песни. Он пояснил, что не хотел лишать экс-супругу репертуара и уничтожать ее как профессионала.

Также композитор заявил, что не держит зла на певицу Аллу Пугачеву. Отмечается, что перед этим Примадонна заявила, что Николаеву якобы запретили упоминать ее имя. Музыкант отметил, что никаких указаний по поводу Пугачевой он не получал.