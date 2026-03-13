13 марта 2026 в 21:32

Всплыло фото экс-принца Эндрю и Мандельсона в халатах с Эпштейном

Опубликовано первое известное фото Эндрю и Мандельсона с Эпштейном

В распоряжении СМИ появилась фотография, на которой запечатлены бывший принц Эндрю и экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон в халатах вместе с финансистом Джеффри Эпштейном. Снимок, опубликованный на сайте Минюста США, предположительно сделан на острове Мартас-Винъярд.

На фотографии они отдыхают за деревянным столом с кружками, украшенными американским флагом. Дата и точное место съемки не указаны.

Как отметила газета The Guardian, похожий снимок Мандельсона ранее появлялся в книге, выпущенной к 50-летию Эпштейна в 2003 году, где политик назвал финансиста «своим лучшим другом» и «умным и проницательным человеком».

Оба фигуранта впоследствии оказались в центре скандала. Принц Эндрю был лишен титулов и королевских привилегий, а в прошлом месяце арестован по подозрению в разглашении гостайны. Мандельсона уволили с поста посла в США, он сложил полномочия в Палате лордов и также был арестован по аналогичным обвинениям. Оба отрицают вину и отпущены под подписку о невыезде.

Ранее выяснилось, что Эпштейн совершал визиты в Виндзорский замок и поместье британской королевской семьи Сандрингем в Норфолке. В одном из файлов по его делу указывалось, что финансист был близок к герцогу Йоркскому.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Алаудинов предположил, зачем Германия и Великобритания усиливают свои армии
Лед тронулся: США заморозили санкции против РФ — куда пойдет наша нефть
Индекс Мосбиржи вошел в красную зону перед выходными
США объявили охоту на нового лидера Ирана
Всплыло фото экс-принца Эндрю и Мандельсона в халатах с Эпштейном
В ЦАХАЛ рассказали, сколько ударов нанесли по Ирану
Французский суд конфисковал замок у украинского бизнесмена
Миллиарды за копейку: москитный флот Ирана громит авианосцы США
ВККС лишила полномочий еще нескольких судей
В Иране назвали шокирующее число разрушенных домов
Дружба с Нагиевым, слухи об изменах, театр: как живет актер Игорь Лифанов
Бывшего главу Минстроя Северной Осетии отправили в СИЗО
«Необратимые процессы»: Алаудинов предрек проблемы «авторам» войны с Ираном
Российский пенсионер с деменцией потерялся на Пхукете
МКС переместили подальше от Земли
Россияне перестали доверять телевизору
Около 40 «Слуг народа» захотели уйти из Рады
«Не дадут заговорить»: Алаудинов заявил о предрешенности судьбы Зеленского
Работа с Зеленским, борьба с алкоголизмом, СВО: как живет Эдуард Радзюкевич
Взрыв у посольства США устроили мать с сыновьями
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

