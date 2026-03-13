Всплыло фото экс-принца Эндрю и Мандельсона в халатах с Эпштейном Опубликовано первое известное фото Эндрю и Мандельсона с Эпштейном

В распоряжении СМИ появилась фотография, на которой запечатлены бывший принц Эндрю и экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон в халатах вместе с финансистом Джеффри Эпштейном. Снимок, опубликованный на сайте Минюста США, предположительно сделан на острове Мартас-Винъярд.

На фотографии они отдыхают за деревянным столом с кружками, украшенными американским флагом. Дата и точное место съемки не указаны.

Как отметила газета The Guardian, похожий снимок Мандельсона ранее появлялся в книге, выпущенной к 50-летию Эпштейна в 2003 году, где политик назвал финансиста «своим лучшим другом» и «умным и проницательным человеком».

Оба фигуранта впоследствии оказались в центре скандала. Принц Эндрю был лишен титулов и королевских привилегий, а в прошлом месяце арестован по подозрению в разглашении гостайны. Мандельсона уволили с поста посла в США, он сложил полномочия в Палате лордов и также был арестован по аналогичным обвинениям. Оба отрицают вину и отпущены под подписку о невыезде.

Ранее выяснилось, что Эпштейн совершал визиты в Виндзорский замок и поместье британской королевской семьи Сандрингем в Норфолке. В одном из файлов по его делу указывалось, что финансист был близок к герцогу Йоркскому.