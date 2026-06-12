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12 июня 2026 в 18:06

Путин рассказал, какой «известный жест» описывает цели Запада

Путин заявил о неприличном жесте после слов об антироссийских целях Запада

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Известный неприличный жест — лучшая демонстрация того, чего добьется Запад, если попытается откусить «кусок от российского пирога», заявил на встрече с военнослужащими — участниками СВО президент России Владимир Путин. Как передает пресс-служба Кремля в мессенджере МАКС, глава государства отметил, что страны НАТО слишком поспешили, когда объявили о цели стратегически победить Россию.

Некоторые даже вступили в НАТО для того, чтобы поучаствовать в разделении пирога. Если бы камер не было, я бы им показал известным вам всем жестом, чего они в этом случае добьются, — заявил Путин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия будет наращивать мощь ответных ударов, чтобы у украинских военных пропало желание бить по гражданской инфраструктуре. Глава государства обратил внимание на активное использование противником беспилотников самолетного типа. Такие атаки, по словам президента, направлены на раскол российского общества.

Путин вместе с этим дал недругам страны совет никогда не воевать с Россией и даже не пытаться этого делать. Президент подчеркнул, что любые дискуссии возможны только в виде переговоров, а не ультиматумов. При этом российский лидер высоко оценил технологический уровень развития стран НАТО, которые противостоят России.

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