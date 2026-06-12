Стало известно, что Россия ожидает решения США по послу в Москве

Стало известно, что Россия ожидает решения США по послу в Москве Посол Дарчиев: Россия ожидает решения США по назначению посла в Москве

Россия ожидает решения США по назначению американского посла в Москве, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. По его словам, которые передает ТАСС, вопрос о его прибытии остается открытым и зависит от позиции Вашингтона.

Мы надеемся, что рано или поздно американский посол в Москву приедет, но это решение американской стороны». <...> Поэтому мы ждем решения американской стороны. Любой ее выбор, уверяю вас, будет рассмотрен оперативно, быстро, — сказал Дарчиев.

Дипломат добавил, что Россия рассчитывает на появление американского посла в Москве в будущем. При этом окончательное решение полностью находится в ведении США.

Ранее Дарчиев заявил: президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп ставят перед собой задачу восстановления нормальных межгосударственных отношений. По его словам, эти отношения были серьезно подорваны предшественниками действующей власти США.

До этого политолог Евгений Минченко в беседе с NEWS.ru заявил: Путин нравится Трампу, так как является сильным лидером. По словам эксперта, глава Белого дома хотел бы нормализовать отношения с РФ, чтобы сосредоточиться на противостоянии с Китаем.