Бывшая жена принца Эндрю начала шантажировать Карла III Экс-супруга принца Эндрю требует у короля Британии деньги в обмен на молчание

Бывшая жена экс-принца Эндрю, брата короля Великобритании, Сара Фергюсон начала скрыто шантажировать королевскую семью ради получения пожизненного содержания, сообщает издание Closer Magazine. Находящаяся на грани финансового краха 66-летняя герцогиня предлагает Карлу III сделку в обмен на отказ от публикации скандальных мемуаров. В ином случае она готова принять предложение о съемках в документальном фильме и дать откровенное интервью Опре Уинфри за крупный гонорар.

Карл III склоняется к выполнению условий шантажа, опасаясь обнародования очередных болезненных семейных секретов, пишет издание. Однако против такого компромиссного решения категорически выступили принц Уильям и Кейт Миддлтон. Наследник престола считает, что уступки Саре Фергюсон создадут крайне опасный прецедент для британской короны, но монарх игнорирует его мнение.

Ситуацию внутри дворца серьезно осложняет то, что бывший муж Сары экс-принц Эндрю уже находится под следствием из-за связей с Джеффри Эпштейном. Сама герцогиня ранее неоднократно становилась фигуранткой громких таблоидных скандалов из-за своей расточительности.

Ранее стало известно, что британская полиция проверяет утверждения о неподобающем поведении экс-принца Эндрю по отношению к женщине в 2002 году. По данным журналистов, речь идет об инциденте, который, предположительно, произошел на скачках на ипподроме Аскот.