Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 14:12

Бывшая жена принца Эндрю начала шантажировать Карла III

Экс-супруга принца Эндрю требует у короля Британии деньги в обмен на молчание

Сара Фергюсон Сара Фергюсон Фото: Jacqueline Lawrie/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывшая жена экс-принца Эндрю, брата короля Великобритании, Сара Фергюсон начала скрыто шантажировать королевскую семью ради получения пожизненного содержания, сообщает издание Closer Magazine. Находящаяся на грани финансового краха 66-летняя герцогиня предлагает Карлу III сделку в обмен на отказ от публикации скандальных мемуаров. В ином случае она готова принять предложение о съемках в документальном фильме и дать откровенное интервью Опре Уинфри за крупный гонорар.

Карл III склоняется к выполнению условий шантажа, опасаясь обнародования очередных болезненных семейных секретов, пишет издание. Однако против такого компромиссного решения категорически выступили принц Уильям и Кейт Миддлтон. Наследник престола считает, что уступки Саре Фергюсон создадут крайне опасный прецедент для британской короны, но монарх игнорирует его мнение.

Ситуацию внутри дворца серьезно осложняет то, что бывший муж Сары экс-принц Эндрю уже находится под следствием из-за связей с Джеффри Эпштейном. Сама герцогиня ранее неоднократно становилась фигуранткой громких таблоидных скандалов из-за своей расточительности.

Ранее стало известно, что британская полиция проверяет утверждения о неподобающем поведении экс-принца Эндрю по отношению к женщине в 2002 году. По данным журналистов, речь идет об инциденте, который, предположительно, произошел на скачках на ипподроме Аскот.

Европа
Великобритания
принц Эндрю
королевская семья
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мостовой назвал фаворитов чемпионата мира по футболу-2026
В деле об убийстве на Строгинском бульваре возник новый поворот
«Оплачиваю»: директор Пугачевой о долгах певицы по коммуналке
На «Госуслугах» ввели «тревожную кнопку» для уведомления о мошенничестве
Евросоюз ужесточит экспорт металлов и технологий в Россию
Аналитик ответил, сколько времени понадобится ЕС на создание боевого облака
Стало известно, почему люди часто болеют после переезда
Раскрыто, сколько человек утонули в Петербурге с начала мая
В ЕС рассказали о мести третьим странам за дружбу с Россией
Госдума приняла второй пакет мер против кибермошенничества
Госдума установила предельное число банковских карт на человека
Госдума приняла закон о детских SIM-картах
Запад обвинили в поощрении украинских терактов
Врач перечислил заболевания, маскирующиеся под хроническую усталость
В Москве подозрительный предмет взорвался в руках мальчика
Юрист ответил, получат ли водители штраф за просроченную аптечку
На Западе раскрыли детали новых санкций ЕС против России
Госдума разрешила массовые звонки в определенных случаях
В Совфеде назвали ключевую фигуру в исходе украинского конфликта
Аналитик рассказал, как следить за квартирой во время отпуска
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.