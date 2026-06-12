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12 июня 2026 в 19:15

Путин объяснил, зачем некоторые страны вступили в НАТО после 2022 года

Путин: некоторые страны вошли в НАТО в расчете на раздел России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Некоторые страны после 2022 года вступили в НАТО в расчете «поучаствовать в разделе пирога» в случае поражения России, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими — участниками СВО. Однако, по словам президента, которые приводит пресс-служба Кремля, они поспешили с такими ожиданиями.

Они пытаются нанести нам стратегическое поражение. Пытались. Теперь поняли, что это невозможно, это задача, которую невозможно решить. Они перестарались, когда публично об этом заявили, поторопились. Некоторые [страны] даже вступили в НАТО для того, чтобы «поучаствовать в разделе пирога», — сказал Путин.

Ранее президент дал недругам страны совет никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать. Он призвал к диалогу и подчеркнул необходимость решать все вопросы через переговоры, а не посредством ультиматумов.

До этого Путин заявил, что российская армия будет усиливать ответные удары, чтобы снизить мотивацию ВСУ к атакам по гражданской инфраструктуре. Он отметил рост применения беспилотников самолетного типа, добавив, что такие действия ВСУ направлены на дестабилизацию и раскол российского общества.

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