«Лакомый кусочек»: генерал назвал причину угроз Киева в адрес Крыма

Украина хочет запугать туристов, угрожая атаками на Крымский полуостров, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, Киев выдает желаемое за действительное, стремясь подорвать доверие граждан РФ к правительству.

Сейчас летний период отпусков. Многие россияне и жители стран СНГ едут в Крым. Украина хочет создать негативное психологическое воздействие на людей, которые находятся на полуострове. Мы понимаем, что Киев выдает желаемое за действительное. Их тактика на данный момент — сорвать спокойствие и посеять смуту среди обычных людей: студентов, школьников и рабочих. В это время Крым становится лакомым кусочком для Киева. И их главная задача — попытаться создать условия для того, чтобы посеять недоверие россиян к своему правительству, — высказался Попов.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что ВСУ могли использовать тактику роя дронов при ударе по рейсовому автобусу в Енакиево в Донецкой Народной Республике. По его словам, ВСУ специально запускают несколько БПЛА в надежде, что один прорвется.