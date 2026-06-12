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12 июня 2026 в 18:05

«Лакомый кусочек»: генерал назвал причину угроз Киева в адрес Крыма

Генерал Попов: Киев хочет запугать туристов угрозами атак на Крым

Владимир Попов Владимир Попов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Украина хочет запугать туристов, угрожая атаками на Крымский полуостров, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, Киев выдает желаемое за действительное, стремясь подорвать доверие граждан РФ к правительству.

Сейчас летний период отпусков. Многие россияне и жители стран СНГ едут в Крым. Украина хочет создать негативное психологическое воздействие на людей, которые находятся на полуострове. Мы понимаем, что Киев выдает желаемое за действительное. Их тактика на данный момент — сорвать спокойствие и посеять смуту среди обычных людей: студентов, школьников и рабочих. В это время Крым становится лакомым кусочком для Киева. И их главная задача — попытаться создать условия для того, чтобы посеять недоверие россиян к своему правительству, — высказался Попов.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что ВСУ могли использовать тактику роя дронов при ударе по рейсовому автобусу в Енакиево в Донецкой Народной Республике. По его словам, ВСУ специально запускают несколько БПЛА в надежде, что один прорвется.

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