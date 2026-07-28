Раскрыты подробности о состоянии мальчика, пострадавшего в Керчи из-за ВСУ Врачи борются за жизнь мальчика, пострадавшего в Керчи из-за атаки ВСУ

Врачи делают все возможное для девятилетнего мальчика, пострадавшего в Керчи при атаке ВСУ, рассказала помощница главы Крыма Ольга Курлаева в Telegram-канале. По ее словам, ребенок остается в тяжелом состоянии.

Девятилетний мальчик пострадал в результате удара украинского БПЛА по жилому сектору в Керчи. <…> Сейчас врачи борются за жизнь маленького керчанина. Его состояние медики оценивают как крайне тяжелое, — рассказала Курлаева.

Ранее советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил, что украинский беспилотник атаковал жилой многоквартирный дом в Керчи. По его словам, пострадали 10 человек, из них трое госпитализированы, в том числе ребенок.

До этого сообщалось, что свыше сотни мирных жителей, пострадавших в результате атак Вооруженных сил Украины, находятся на лечении в больницах Белгородской области. По информации местных властей, 12 пациентов лежат в реанимации.

Губернатор Юрий Слюсарь также сообщил, что число жертв ночной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону увеличилось до пяти человек. По его словам, спасательные службы обнаружили тела еще трех погибших во время разбора завалов разрушенного после удара БПЛА многоквартирного дома.