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28 июля 2026 в 18:01

Раскрыты подробности о состоянии мальчика, пострадавшего в Керчи из-за ВСУ

Врачи борются за жизнь мальчика, пострадавшего в Керчи из-за атаки ВСУ

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
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Врачи делают все возможное для девятилетнего мальчика, пострадавшего в Керчи при атаке ВСУ, рассказала помощница главы Крыма Ольга Курлаева в Telegram-канале. По ее словам, ребенок остается в тяжелом состоянии.

Девятилетний мальчик пострадал в результате удара украинского БПЛА по жилому сектору в Керчи. <…> Сейчас врачи борются за жизнь маленького керчанина. Его состояние медики оценивают как крайне тяжелое, — рассказала Курлаева.

Ранее советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил, что украинский беспилотник атаковал жилой многоквартирный дом в Керчи. По его словам, пострадали 10 человек, из них трое госпитализированы, в том числе ребенок.

До этого сообщалось, что свыше сотни мирных жителей, пострадавших в результате атак Вооруженных сил Украины, находятся на лечении в больницах Белгородской области. По информации местных властей, 12 пациентов лежат в реанимации.

Губернатор Юрий Слюсарь также сообщил, что число жертв ночной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону увеличилось до пяти человек. По его словам, спасательные службы обнаружили тела еще трех погибших во время разбора завалов разрушенного после удара БПЛА многоквартирного дома.

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