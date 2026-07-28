Политолог ответил, может ли Лумер повлиять на позицию Трампа по Украине

Популярный блогер Лора Лумер не сможет оказать существенного влияния на позицию лидера США Дональда Трампа по украинскому вопросу, заявил NEWS.ru политолог Михаил Павлив. По его словам, переоценивать роль этого медийного персонажа в политических кругах Белого дома не стоит, несмотря на недавний резонанс вокруг ее интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Не надо преувеличивать влияние Лумер. Она известный правоконсервативный блогер и после интервью с Зеленским подверглась жесткой критике в MAGA-кругах. Для Трампа Лумер просто популярный персонаж. Лидер США, как ребенок, падок на все медийное, но не более того. Блогер — не человек, близкий к главе Белого дома. Что касается самого интервью с ней, то это вообще история, которая была оплачена украинцами. Занимался этим делом такой себе лоббист Тим Мур — американец из республиканских кругов, который после начала полномасштабных военных действий в 2022-м более года провел на Украине, зарабатывая на околоводных темах. Он является лоббистом и политтехнологом в республиканских кругах. Именно Мур уговорил Лумер участвовать в этом всем. Я думаю, что ее мнение не будет влиять на принятие решений Трампом, — сказал Павлив.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Украина вряд ли сможет продвинуть свои интересы в США через Лумер. При этом, по его словам, блогер часто общается лично с Трампом.