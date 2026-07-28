Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 18:05

Политолог ответил, может ли Лумер повлиять на позицию Трампа по Украине

Политолог Павлив: Лумер не сможет повлиять на позицию Трампа по Украине

Лора Лумер Лора Лумер Фото: Michael Nigro/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Популярный блогер Лора Лумер не сможет оказать существенного влияния на позицию лидера США Дональда Трампа по украинскому вопросу, заявил NEWS.ru политолог Михаил Павлив. По его словам, переоценивать роль этого медийного персонажа в политических кругах Белого дома не стоит, несмотря на недавний резонанс вокруг ее интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Не надо преувеличивать влияние Лумер. Она известный правоконсервативный блогер и после интервью с Зеленским подверглась жесткой критике в MAGA-кругах. Для Трампа Лумер просто популярный персонаж. Лидер США, как ребенок, падок на все медийное, но не более того. Блогер — не человек, близкий к главе Белого дома. Что касается самого интервью с ней, то это вообще история, которая была оплачена украинцами. Занимался этим делом такой себе лоббист Тим Мур — американец из республиканских кругов, который после начала полномасштабных военных действий в 2022-м более года провел на Украине, зарабатывая на околоводных темах. Он является лоббистом и политтехнологом в республиканских кругах. Именно Мур уговорил Лумер участвовать в этом всем. Я думаю, что ее мнение не будет влиять на принятие решений Трампом, — сказал Павлив.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Украина вряд ли сможет продвинуть свои интересы в США через Лумер. При этом, по его словам, блогер часто общается лично с Трампом.

США
блогеры
Дональд Трамп
Украина
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Максакову оштрафовали на 35 тыс. рублей
Инвалид с хрупкими костями на руках забрался в самолет для первого полета
Звезда фильма «Эскортница» призвала отказаться от имплантов в ягодицы
В Одессе второй раз за день взорвался автомобиль
Российский дрон не дал украинским военным прокатиться на самокате вдвоем
Apple свергла Nvidia и стала самой дорогой компанией мира
Мощное землетрясение в Японии вызвало более сотни афтершоков
«Он любил войны»: как в США проходят похороны сенатора-русофоба Грэма
Дети Самойловой и Джигана хотят впервые посетить необычное для них место
Банда подростков занимается сексом в подъездах Мурино и угрожает инвалиду
Захарова раскрыла истинное значение удара Украины по судну Ирана
Патриарх Кирилл высказался о покинувших Россию
Стали известны результаты теста на наркотики у известного турецкого певца
В ГД вспомнили, как Британия бросила евреев после «Хрустальной ночи»
Россия пересмотрит договор о военном сотрудничестве с двумя странами СНГ
Крупнейшая нефтяная компания Saudi Aramco приостановила работу НПЗ
Франция расстреляла судно с британским министром в Ла-Манше
Мотоциклист сбил семилетнюю девочку и скрылся
Историк холокоста рассказал о реакции США на «Хрустальную ночь»
Раскрыто, сколько длилась встреча Трампа и Зеленского в Белом доме
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.