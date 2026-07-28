Пашинян просит Путина смягчить ограничения на армянский экспорт: что дальше

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые после июньских выборов обсудили по телефону двусторонние отношения. Формальным поводом стали ограничения армянского экспорта в РФ, при этом Кремль сделал акцент на будущем Армении в ЕАЭС и ЕС. О дальнейших перспективах сотрудничества — в материале NEWS.ru.

Зачем Пашинян позвонил Путину

В ходе разговора с Владимиром Путиным Никол Пашинян затронул вопрос сложностей, возникших при поставках армянской продукции на российский рынок. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

«Премьер-министр отметил, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на российский рынок противоречат договорно-правовой базе армяно-российских отношений, а также принципам свободной торговли в рамках ЕАЭС», — говорится в сообщении правительства Армении.

По данным пресс-службы кабмина республики, Пашинян попросил российского президента содействовать урегулированию сложившейся ситуации.

В последние недели армянские производители неоднократно жаловались на задержки при поставках сельскохозяйственной продукции в Россию, прежде всего фруктов, овощей и алкогольной продукции. Ереван считает, что подобные ограничения наносят ущерб двусторонним экономическим отношениям.

Что Путин сказал Пашиняну

Согласно сообщению Кремля, беседа Путина и Пашиняна состоялась по инициативе армянской стороны, а экономические вопросы были не единственной темой разговора и даже не главной.

«Владимир Путин подтвердил приверженность принятому на саммите ЕврАзЭС в Астане 29 мая 2026 года Совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России относительно действий Республики Армения, направленных на вступление в Европейский союз», — отметили в пресс-службе Кремля.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Кроме того в ходе беседы двух лидеров была «акцентирована необходимость проведения в Армении общенационального референдума — о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза».

Также стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах.

«Звонок инициировал Ереван — это важный нюанс сам по себе: не Москва пришла требовать объяснений, а армянская сторона попросила разобраться с барьерами на экспорт. Но Кремль явно использовал этот повод, чтобы вернуть разговор в более широкую рамку — к референдуму о выборах между ЕАЭС и курсом на ЕС, о котором говорили еще на майском саммите в Астане. То есть формально говорили об огурцах и коньяке, а по сути — о стратегическом вектор Армении. Это типичная логика дипломатии как искусства: экономические рычаги как способ удержать партнера в орбите, не доводя дело до открытого конфликта», — рассказал NEWS.ru научный сотрудник института стран СНГ Руслан Панкратов.

Ереван в своем официальном сообщении не упомянул предложение провести референдум. Однако позднее в армянских СМИ появилась информация, что Пашинян рассказал российскому президенту, почему проведение референдума возможно только после официальной подачи Арменией заявки на вступление в Европейский союз. До этого момента, по его словам, вопрос не стоит в практической плоскости.

Почему Россия подняла вопрос о референдуме в Армении

Если очистить действия Еревана от конъюнктурных политических манипуляций, то Армения трезво оценивает свою диспозицию: ЕС как цель очень далеко, а ЕАЭС непосредственно питает и развивает экономику страны, заявил NEWS.ru экономист Александр Караваев. По его словам, Пашинян сейчас пытается, во-первых, сгладить тот дисбаланс в отношениях с Москвой, который возник из-за демонстрации политического поворота на ЕС, и одновременно выработать алгоритм взаимодействия на будущее.

Церемония фотографирования глав делегаций государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе во Дворце независимости в Астане Фото: Александр Казаков/РИА Новости

«Ему нужно получить от ЕС финансирование на диверсификацию экспорта — это дополнительный приток валюты в армянскую экономику. Кроме того, у него задача сохранить политическую риторику „европоворота“ как некую стратегическую цель. При этом он понимает, что текущие и среднесрочные перспективы в торговле находятся в пространстве развития ЕАЭС: это и емкость рынка, и санпинстандарты, и техрегламенты. Кроме того, банк ЕАБР — один из ключевых инвесторов в Армении. Не говоря об огромном массиве социально-экономических связей с Россией», — пояснил Караваев.

Именно поэтому, по его словам, суть дискуссий сводится к тому, чтобы добиться от Пашиняна понятного для ЕАЭС алгоритма его действий, чтобы четко определить, какие высказывания и действия являются критическими для взаимодействия внутри объединения.

«Россия со своей стороны приводит в порядок корпус взаимодействия с Арменией, снимая известные привилегии, переоценивая дотации и льготы, которые ранее выделялись. Здесь речь идет о целом ряде вопросов, от стоимости газа до дотаций финансирования армянской железной дороги», — отметил эксперт.

Он добавил, что Россия мало что теряет от отсутствия армянских товаров на ее рынке. По словам Караваева, армянскую продукцию легко можно заменить в широком диапазоне поставок — от Турции до Узбекистана.

Какие ограничения Москва ввела в отношении Еревана

В мае 2026 года Россельхознадзор начал поэтапно вводить ограничения на поставки армянской продукции, объясняя это выявленными фитосанитарными нарушениями и отсутствием должного контроля со стороны компетентных органов Армении.

Под ограничения сначала попали цветы, затем свежие томаты, огурцы, перец, зелень и клубника. Позже список расширили за счет черешни, вишни, абрикосов, персиков, слив, нектаринов, винограда, семечковых фруктов, баклажанов, картофеля и сухофруктов. В июне Россельхознадзор распространил ограничения практически на всю подкарантинную продукцию армянского происхождения, а в конце июля — и на часть молочной продукции.

В Ереване неоднократно заявляли, что считают такие меры необоснованными и противоречащими правилам Евразийского экономического союза.

Торговые ряды в Ереване Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Как армянские фермеры отреагировали на российские ограничения

Ограничения на поставки в Россию спровоцировали волну недовольства среди армянских аграриев. Уже в конце мая фермеры начали акции протеста, требуя от правительства вмешаться в ситуацию и добиться отмены запретов. Власти Армении после этого были вынуждены объявить о мерах поддержки производителей, пострадавших из-за проблем с экспортом.

Новая волна протестов прошла в июле, когда стало ясно, что в республике сохраняются проблемы со сбытом урожая. Фермеры Араратской области перекрывали трассу Ереван — Ерасх, заявляя, что перерабатывающие предприятия отказываются закупать томаты из-за сложностей с экспортом в Россию. Участники акции требовали либо решить проблему с поставками на российский рынок, либо предоставить отсрочку по кредитам, поскольку многие рисковали потерять весь урожай.

На фоне протестов министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что Ереван добивается снятия ограничений через переговоры с российской стороной, а также обратился в Евразийскую экономическую комиссию с жалобой на барьеры для армянского экспорта. После это Пашинян позвонил Путину и попросил содействия в урегулировании ситуации.

Любые ограничительные меры в торговле болезненны для Еревана, признал в беседе с NEWS.ru армянский политолог Грант Микаэлян. По его словам, Пашинян осознает, что для экономики страны, и в частности для тех секторов, которые были подвергнуты давлению, санкции Россельхознадзора — это чувствительная мера. Но сидеть на двух стульях уже не удается.

«Пашинян давно является частью того ландшафта, где Запад забирает регион Южного Кавказа под себя. Армянский премьер полностью встроен в западную схему видения региона. А сейчас Пашинян пытается просто смягчить ущерб. Дело даже не в Армении, это общая геополитическая борьба, где Ереван — просто объект борьбы. А Пашинян однозначно на западной стороне», — пояснил Микаэлян.

Поэтому Пашинян, по мнению эксперта, не в состоянии принимать нужные армянским аграриям решения — он находится в структурной зависимости от Запада и не может поменять ситуацию. При этом, подчеркнул политолог, заменить российский рынок для Армении «вообще невозможно».

Торговая точка с продуктами из Армении на Преображенском рынке в Москве Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Сельскохозяйственный рынок Армении на 80% внутри республики и на 20% за рубежом. И экспортная часть на 90% — это российский рынок. Для сельскохозяйственного сектора Армении в качестве экспортного направления Россию заменить невозможно. То же самое касается цветов и алкогольной продукции. Эти секторы экономики очень уязвимы к такого рода давлению», — указал Микаэлян. Однако, по его словам, Пашинян ведет свою политику, «ориентируясь на другие соображения».

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