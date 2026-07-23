Удары ВСУ по Wildberries: что будет с ценами, как изменится работа складов

Удары ВСУ по Wildberries: что будет с ценами, как изменится работа складов

Wildberries приостановил работу складов в Краснодаре и Невинномысске после ударов беспилотников ВСУ. Продавцам предложили перенаправить товары на другие объекты. Как это скажется на сроках доставки и стоимости товаров, каким образом можно защитить логистические комплексы от атак — в материале NEWS.ru.

Что известно об атаках ВСУ на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске

В ночь на 22 июля логистические склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске подверглись атаке беспилотников ВСУ. Работа комплексов была приостановлена.

Как заявил в своем канале в мессенджере Telegram глава Краснодара Евгений Наумов, число пострадавших от удара украинской армии составило 10 человек. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, трое находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести. Позднее глава региона заявил, что в больнице скончалась девушка.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что пять человек обратились за медицинской помощью после атаки беспилотников на складской комплекс в Невинномысске. По его словам, всем пострадавшим оказали помощь амбулаторно. В городе ввели режим ЧС локального уровня.

ВСУ Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) заявили об эвакуации сотрудников логистических центров в Невинномысске и Краснодаре. Основательница Wildberries Татьяна Ким пообещала оказать всем пострадавшим необходимую помощь.

Поставки продукции на объекты Wildberries в Краснодаре и Невинномысске предлагается отменить или перенаправить на любой другой объект. При этом стоимость хранения товаров на них перестанет начисляться с 22 июля.

По факту атаки на логистические центры было возбуждено уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Какие меры поддержки продавцов и пострадавших ввели в Wildberries после атак ВСУ на склады в Котовске и Электростали

В ночь на 18 июля беспилотники ВСУ атаковали логистические центры маркетплейса Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. В результате налетов погибли и пострадали мирные жители.

Впоследствии Wildberries ввела первые меры поддержки для продавцов, среди которых скидка в 100% на транзитные поставки на региональные склады, сообщила Ким. С 19 июля для партнеров компании начали действовать скидки на хранение продукции на ряде складов в течение 45 дней с момента поставки.

Татьяна Ким Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как отметила Ким, эти решения должны помочь продавцам быстрее восстановить поставки, перераспределить товары и сократить дополнительные расходы. Отмечается, что Wildberries продолжает работу над механизмом дополнительной поддержки партнеров. Для определения объема возможных выплат компании необходимо оценить последствия сложившейся ситуации. Этот процесс займет до 30 дней.

Кроме того, Wildberries объявила о начале первых выплат семьям ранее погибших и сотрудникам, получившим тяжелые ранения в результате атак БПЛА. По словам основательницы маркетплейса, деньги уже начали поступать.

Ранее Ким сообщила, что семьи погибших сотрудников WB получат выплаты в размере 2 млн рублей. По ее словам, пострадавшим работникам, которые находятся в тяжелом состоянии, компания выплатит по 1 млн рублей.

Как атаки ВСУ на склады Wildberries могут отразиться на рынке логистики в России

Атаки беспилотников ВСУ на логистические склады Wildberries — не просто факты, а судьбы людей и их близких, рассказал в беседе с NEWS.ru президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Наносить удары по объектам, обеспечивающим повседневную жизнь граждан, — значит переступать все нравственные границы. Это цинично и абсолютно недопустимо, резюмировал он.

«Несмотря на атаки на несколько больших комплексов, отрасль продолжает стабильно функционировать, поскольку в процессе обеспечения доставки участвует множество крупных и небольших логистических объектов по всей России в составе масштабной логистической сети, созданной общими усилиями всех участников рынка, включая компанию РВБ», — подчеркнул эксперт.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По словам Соколова, в отрасли задействовано более 300 тысяч точек, где можно забрать свои заказы. Это важная часть общей логистической цепочки. В отдельных регионах на некоторое время могут быть скорректированы сроки доставки. Тем не менее, как показывает практика, для стабилизации ситуации потребуется всего несколько дней, добавил он.

Между тем во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) подчеркнули в беседе с NEWS.ru, что страхование товаров, находящихся на складах, является добровольным видом, поэтому условия страхования могут отличаться у различных страховщиков.

«При этом рынок предлагает страховую защиту от рисков причинения ущерба в результате удара БПЛА, таких как терроризм и диверсия, поскольку уголовные дела, как правило, возбуждают по статье 205 УК РФ (террористический акт). Урегулирование страховых случаев по таким рискам происходит в соответствии с условиями страхования. Что касается тарифов, то этот вопрос решается страховщиком в индивидуальном порядке», — говорится в сообщении.

Как защитить склады Wildberries и других компаний от атак ВСУ

Мобильные огневые группы (МОГ) помогут обеспечить защиту российских складов от атак со стороны ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, также необходимо создать систему защиты с использованием комплексов РЭБ.

«Складов на территории России очень много. Я имею в виду не только Wildberries, но и другие компании: и продуктовые, и достаточно крупные логистические центры. Допускаю, что ВСУ будут работать по ним. По этой причине необходимо действовать оперативно: нужно создавать мобильные огневые группы, вооруженные пулеметами на турелях. В их состав должен входить специалист, который умеет управлять дронами-перехватчиками. Кроме того, все это размещается на пикапе. Его нужно оборудовать небольшой станцией РЭБ, которая защищает машину от возможного удара БПЛА», — сказал Кнутов.

Боевое дежурство мобильной огневой группы (МОГ) ВС РФ Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Он подчеркнул, что стрелковое оружие для МОГ должно иметь специальные патроны для борьбы с беспилотниками. По словам эксперта, в состав группы необходимо включить военнослужащего с переносным зенитным ракетным комплексом. Наиболее подходящим вариантом является «Верба», поскольку она быстро приводится в боевую готовность.

«Таких мобильных групп должно быть несколько. Они охраняют непосредственно территорию вокруг складов или на подходе к ним. Военнослужащие там, как правило, из БАРСа — это боевой армейский резерв страны. Они связаны с пунктом управления ПВО либо командным пунктом. Сами склады также необходимо прикрывать комплексами РЭБ. Вокруг них или непосредственно над ними, если есть возможность, нужно создавать пассивные системы защиты типа „мангалов“ — больших сетей, которые закрывают объект по бокам и сверху», — отметил Кнутов.

Он добавил, что крупные склады стоит прикрывать дирижаблями, между которыми будут натянуты кевларовые сети.

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