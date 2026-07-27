Армянские розы не смогли «пробраться» в Россию через Белоруссию

Армянские розы не смогли «пробраться» в Россию через Белоруссию Россельхознадзор пресек ввоз 39,2 тыс. армянских роз через Белоруссию

Россельхознадзор пресек ввоз 39,2 тыс. свежесрезанных роз армянского происхождения через Белоруссию, сообщили в пресс-службе ведомства. Груз задержали на Смоленской таможне. В сопроводительных документах цветы значились как безалкогольные тонизирующие напитки, при этом фитосанитарных и товаросопроводительных бумаг у перевозчика не оказалось.

Партию уничтожили 23 июля, водитель привлечен к административной ответственности. Известно, что ограничения на ввоз армянской цветочной продукции в Россию действуют с 22 мая.

Как сообщают армянские СМИ, после введения запрета в стране образовался переизбыток цветов, что привело к резкому падению продаж и цен. Местные производители жалуются, что до сих пор не получили разъяснений о механизмах государственной поддержки, которую ранее обещали власти.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры и обменялись мнениями по текущим вопросам двусторонних экономических отношений. В ходе диалога Пашинян заявил, что ограничения на экспорт армянских товаров на российский рынок противоречат нормам ЕАЭС.