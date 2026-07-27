Штраф до 700 тысяч за сорняки: список растений-нарушителей в 2026 году

Вместе с культурными растениями на наших участках могут появиться и незваные гости — опасные сорняки, которые не только портят вид, но и представляют реальную угрозу для здоровья. С 1 марта 2026 года в России вступили в силу новые правила, которые обязывают дачников и владельцев участков бороться с такими растениями. Например, за борщевик на участке теперь можно заплатить солидный штраф. Рассказываем, какие еще растения могут опустошить ваш кошелек и как не допустить этого.

С 1 марта 2026 года: новые штрафы за инвазивные растения

С 1 марта 2026 года в нашей стране начали действовать новые правила, касающиеся борьбы с так называемыми инвазивными растениями. Это чуждые для нашей природы виды, которые были завезены из других стран и теперь активно вытесняют местную флору, нанося вред экологии и сельскому хозяйству. Теперь не только государственные органы, но и частные лица обязаны следить за своими участками и не допускать распространения этих сорняков. За нарушение правил предусмотрены немалые штрафы. Законодатели надеются, что новые меры заставят владельцев земель более ответственно относиться к своим территориям и не позволят опасным растениям захватывать новые площади.

Борщевик Сосновского — главный нарушитель

Самым известным и опасным инвазивным растением в нашей стране является борщевик Сосновского. Это огромное растение с широкими листьями и белыми зонтиками цветов, которое в народе называют «цветком Геракла». Оно было завезено в Россию в середине прошлого века как кормовая культура для скота, но оказалось, что оно плохо поедается животными, зато отлично разрастается на больших территориях. Сок борщевика содержит вещества, которые при попадании на кожу делают ее очень чувствительной к солнечному свету. При попадании ультрафиолета на пораженный соком участок кожи можно получить сильный ожог, который долго не заживает и оставляет рубцы. Особенно опасен борщевик для детей, пожилых людей и аллергиков. Кроме того, это растение разрастается так быстро, что вытесняет другие травы и цветы, делая землю бесплодной. Поэтому борьба с ним выходит на первый план.

С 1 марта 2026 года: новые штрафы за инвазивные растения Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Штраф для граждан: от 20 до 50 тыс. рублей

В соответствии с новыми правилами, за нарушение правил борьбы с инвазивными растениями предусмотрены административные штрафы. Для простых граждан размер штрафа составляет от 20 до 50 тыс. рублей. Если вы заметили на своем участке борщевик или другое опасное растение из официального перечня и ничего не предпринимаете, чтобы его уничтожить, вас могут оштрафовать на эту сумму. Конечно, для многих дачников это значительные деньги, поэтому лучше не доводить до штрафа и своевременно проводить меры по очистке своего участка. Штраф могут назначить также за то, что вы допустили распространение семян этих растений за пределы своего участка, например, если они разлетелись на соседний огород или дорогу.

Для должностных лиц: до 100 тыс. рублей

Для должностных лиц, которые обязаны следить за порядком на вверенных им территориях, штрафы значительно выше. Речь идет о руководителях предприятий, организаций, садоводческих товариществ и других должностных лицах, которые не выполняют свои обязанности по борьбе с инвазивными растениями. Для них штраф может составить до 100 тыс. руб. Поэтому председателям СНТ и владельцам крупных хозяйств стоит уделять особое внимание этой проблеме и своевременно организовывать работы по уничтожению опасных сорняков.

Для юридических лиц: до 700 тыс. рублей

Самые большие штрафы за борщевик предусмотрены для юридических лиц — для компаний, организаций и предприятий. Если юридическое лицо допустило распространение инвазивных растений на своей территории, сумма штрафа может достигать 700 тыс. руб. Поэтому все организации, особенно те, которые занимаются сельским хозяйством, строительством или управлением земельными участками, должны взять на себя ответственность за борьбу с опасными сорняками.

Полный список растений, за которые можно получить штраф Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полный список растений, за которые можно получить штраф

Помимо борщевика, в список инвазивных растений, за распространение которых грозят штрафы, входит множество других видов. В частности, это амброзия полыннолистная, которая является сильным аллергеном и вызывает поллиноз. Клен ясенелистный, который активно захватывает территории и вытесняет местные виды деревьев. Также в перечень входят эхиноцистис лопастной, недотрога мелкоцветковая, повилики и другие агрессивные растения. Полный список можно найти в официальных документах региональных властей и на сайтах Россельхознадзора. В каждом регионе он может немного отличаться, так как климатические условия разные.

Ранее мы рассказали о том, какие грибы реально найти в июле и августе в Подмосковье.