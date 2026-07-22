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22 июля 2026 в 10:51

Сыроежки, маслята и опята: что реально найти в июле и августе в Подмосковье

Сыроежки, маслята и опята: что реально найти в июле и августе в Подмосковье Сыроежки, маслята и опята: что реально найти в июле и августе в Подмосковье Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Когда июльское солнце начинает припекать, а август наливает траву густым соком, для многих жителей Подмосковья наступает самая счастливая пора — грибная. Воздух в лесу пахнет хвоей и мокрой листвой, а под ногами, в мягком мху, прячутся те самые крепкие шляпки, ради которых мы встаем затемно. 2026 год, по рассказам бывалых грибников, выдался особенным: весна была сухой, и первые грибы задержались, но зато после июньских дождей природа словно проснулась и принялась щедро одаривать всех, кто не поленился взять корзинку и выйти в лес. Чтобы вы не бродили вслепую, мы расскажем, где в Подмосковье искать грибы и как не принести домой разочарование.

Июль — пик роста сыроежек и лисичек

Самый разгар лета — время, когда в подмосковных лесах начинается настоящее грибное буйство. Первыми после долгого ожидания показываются сыроежки и лисички. Сыроежки непривередливы — они растут где угодно. Загляните в березовую рощу, пройдитесь по сосновому бору или смешанному лесу — везде вы найдете их разноцветные шляпки: синие, зеленоватые, желтые, иногда с красным отливом. Они хороши в любом виде, особенно когда молодые и крепкие. Но помните: если шляпка треснула или потемнела — лучше оставьте такой гриб на месте, он уже староват.

Лисички — особая радость для грибника. Они начинают выглядывать из земли уже в конце июня, но по-настоящему массово появляются в середине июля. Эти рыжие, как язычки пламени, грибы любят смешанные леса, особенно те, где много мха и сухой травы. У лисичек есть одно удивительное свойство: в них почти никогда не заводится червь. Их можно смело срезать и складывать в лукошко, не боясь неприятных сюрпризов. В июле на лесных опушках и полянах попадаются и моховики с бархатистой на ощупь шляпкой, они часто прячутся прямо во мху, полностью сливаясь с ним цветом.

Летние опята и шампиньоны — где искать в июле Летние опята и шампиньоны — где искать в июле Фото: Shutterstock/FOTODOM

Маслята: любители сосновых боров и молодых посадок

Если вы не мыслите грибной охоты без маслят, то июль и август станут вашими главными месяцами. Эти грибы, словно смазанные маслом, чаще всего встречаются в сосновых лесах. Особенно любит масленок молодые сосновые посадки, где много света и тепло. Ищите их на прогретых полянах, у опушек, в траве, где воздух густой и влажный. Шляпка масленка бывает от охристо-рыжей до темно-коричневой, а ножка светлая и плотная. Опытные кулинары знают: перед жаркой с маслят лучше снять кожицу со шляпки. Если этого не сделать, гриб может дать легкую горечь. Зато жареные маслята — это аромат, который невозможно забыть.

Летние опята и шампиньоны — где искать в июле

Летние опята — отдельная страница в грибном календаре. Они появляются в июле в сырых лесах, где много старых пней, поваленных стволов и сухих веток. Хорошо искать их на западе и юге области, где воздух всегда более влажный. Опята не растут поодиночке — если вы нашли одну семейку, значит, рядом будет еще несколько. Поэтому, наткнувшись на пень, облепленный маленькими грибочками, не торопитесь уходить: осмотритесь вокруг, и корзина наполнится быстро. Летние опята хороши в маринаде и в солении, но всегда требуют тщательной варки.

Шампиньоны в лесах Подмосковья тоже можно найти, но не в глухой чаще. Они предпочитают светлые места с перегнойной почвой: луга, опушки полей, иногда старые сады и огороды. Собирая шампиньоны, будьте особенно осторожны. У съедобного гриба пластинки под шляпкой имеют розовый цвет, который с возрастом темнеет до коричневого. У его ядовитого двойника — бледной поганки — пластинки всегда остаются белыми. Это простое правило спасло не одну жизнь.

Белые, подосиновики и подберезовики — какие районы выбрать Белые, подосиновики и подберезовики — какие районы выбрать Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белые, подосиновики и подберезовики — какие районы выбрать

Белый гриб, который в народе величают боровиком, всегда считался царем грибного царства. В Подмосковье белый гриб начинают находить уже в конце июня, но по-настоящему большие и крепкие экземпляры попадаются именно в июле. Белый любит сухие сосновые боры и смешанные леса, где много света. Его мясистая шляпка может быть от шоколадной до светло-бежевой, а ножка плотная, как у настоящего силача. Если вы собираетесь за белыми, лучше всего выбрать западные или южные районы области.

Подосиновики и подберезовики — тоже желанные трофеи. Подосиновик, как понятно из названия, чаще растет в сырых лиственных лесах, где есть осины. Но не ищите его в глухой чаще — он любит опушки и светлые поляны. Хорошие места находятся вдоль Савеловского, Белорусского и Курского направлений. У настоящего подосиновика мякоть на срезе меняет цвет: сначала розовеет, а затем становится почти черной. Подберезовик, в отличие от него, не так прихотлив: он растет почти в каждой березовой роще и в смешанных лесах. У молодого гриба шляпка шаровидная, серо-коричневая, а ножка похожа на ствол березы — покрыта темными чешуйками.

Где искать грибы в июле и августе

Опытные грибники знают: не обязательно углубляться в чащу, чтобы найти хороший урожай. Главное — правильно выбрать направление. Считается, что в начале лета самые богатые места — это запад, восток и юг. К июлю грибы распространяются почти по всем направлениям.

На Савеловском направлении можно найти много подберезовиков, опят, маслят и сыроежек. Ярославское направление (станции Зеленоградская и Калистово) славится опятами, белыми и лесными шампиньонами. Киевское направление (Алабино, Рассудово) — место, где часто попадаются боровики и волнушки. На Казанском направлении ищут белые, подберезовики и осенние опята. А на Ленинградском, в районах Подрезково и Поварово, можно набрать белых, подосиновиков и груздей.

Где искать грибы в июле и августе Где искать грибы в июле и августе Фото: Shutterstock/FOTODOM

Важно помнить: собирать грибы можно только в обычных лесах, которые относятся к государственному лесному фонду. В национальных парках и заповедниках, таких как «Лосиный остров» или Приокско-Террасный заповедник, сбор грибов строго запрещен. За нарушение этого правила выпишут штраф, и он будет намного больше, чем стоимость самой большой корзины.

И еще обратите внимание: с 1 сентября 2026 года в Подмосковье начали штрафовать за сбор грибов, занесенных в Красную книгу Московской области. К таким редким видам относятся, например, некоторые разновидности груздей и сыроежек, а также полубелый гриб, белый осиновик, ежовик коралловидный и паутинник чешуйчатый. Если в вашей корзинке обнаружат такие грибы, штраф для граждан составит от 1000 руб. до 3000 руб., а при повторном нарушении в течение года — уже от 3000 руб. до 5000 руб. Поэтому, отправляясь за грибами, стоит внимательно изучить картинки краснокнижных видов, чтобы не перепутать их с привычными съедобными грибами.

Что делать с червивыми грибами, которых в этом году много

Червивые грибы — это беда, с которой сталкивается почти каждый. Особенно много их бывает в сухую и солнечную погоду, когда грибные мушки особенно активны. Как понять, что гриб червивый? Достаточно посмотреть на срез. Если вы видите маленькие круглые отверстия и извилистые ходы, значит, внутри уже кто-то обосновался.

Что с ними делать? Многие бывалые грибники советуют не брать сильно испорченные экземпляры, а оставлять их в лесу. Так они приносят пользу лесным обитателям — белкам, птицам и насекомым. Но если червоточин немного, гриб можно попробовать спасти. Самый простой способ — замочить грибы в крепкой соленой воде (столовая ложка соли на литр воды) на час-два. Червей это не убьет, но они начнут выползать. После такой «ванны» грибы нужно тщательно промыть и обрезать все подозрительные места.

Что делать с червивыми грибами, которых в этом году много Что делать с червивыми грибами, которых в этом году много Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если черви пошли только по ножке, можно смело срезать нижнюю часть. Если повреждена шляпка — аккуратно вырезать темные и рыхлые участки. Но если гриб буквально пронизан червоточинами, он уже начинает портиться. Такой гриб лучше выбросить — есть риск, что он уже начал разлагаться и может навредить желудку. Некоторые опытные хозяйки используют такие грибы для приготовления грибной икры, где внешний вид неважен, а сильная варка убивает все лишнее. Но все же главное правило: сомневаешься — не бери.

Ранее мы рассказали о том, можно ли продавать излишки урожая с дачи.

Подмосковье
грибы
июль
сыроежки
лисички
маслята
опята
шампиньоны
Оксана Головина
О. Головина
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